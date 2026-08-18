Удар по Харьковщине: Владимир Зеленский рассказал, что атаковано

Сотрудники ГСЧС выносят раненого из-под завалов разрушенных зданий в Печенигах. Фото: ГСЧС в Харьковской области

Утром российские войска нанесли удар по оживлённому перекрестку в Печенегах в Харьковской области. Под ударом оказался участок возле почты и магазинов, окруженный жилыми домами. На данный момент известно о десяти погибших, также многие люди получили ранения.

На атаку отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

Поврежденные и охваченные огнем автомобили после атаки РФ на Печениги. Фото: ГСЧС в Харьковской области

Спасатели эвакуируют пострадавшего после российского нападения на Печениги. Фото: ГСЧС в Харьковской области

Спасатели работают среди руин после российского удара по Печенигам. Фото: ГСЧС в Харьковской области

Удар пришелся по оживленному перекрестку

Владимир Зеленский подчеркнул, что удар был нанесен по месту, где находилось много людей. В результате атаки повреждены как минимум 10 частных домов, кафе, почта и магазин. Также повреждено не менее семи автомобилей. Пожар, возникший после удара, спасатели уже ликвидировали. На месте продолжают работать экстренные и оперативные службы, обстоятельства атаки устанавливаются.

"Обязательно ответим на этот российский удар. И не менее важно, чтобы партнеры также дополняли наши справедливые кинетические ответы своими шагами по оказанию давления на Россию и поддержке Украины", — заявил Владимир Зеленский.

Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот из Facebook

В то же время, по данным Харьковской военной администрации, число пострадавших возросло. Олег Синегубов сообщил о 17 раненых. Ранее эта цифра составляла 8.

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Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот из Telegram

Ночью в Харькове РФ атаковала АЗС

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ночью россияне атаковали Харьков и область. Около 02:35 российские войска атаковали беспилотником "Молния" Индустриальный район Харькова. В результате попадания была повреждена крыша автозаправочной станции. Еще одну АЗС российские удары повредили в Близнюках Лозовского района. Всего за последние сутки под атаками находились Харьков и 11 населенных пунктов области. Среди них был и Изюм. Там ранения получили 18-летний мужчина и его 9-летний брат. Еще нескольким людям потребовалась помощь из-за острой стрессовой реакции. В результате атаки повреждены частные домовладения.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Купянской общине насчитывается 262 многоэтажных дома. По состоянию на август 2026 года среди них уже нет ни одного неповрежденного: 244 дома повреждены, а 18 имеют статус разрушенных.