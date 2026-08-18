Удар по Харьковщине: Владимир Зеленский рассказал, что атаковано

Удар по Печенегам на Харьковщине: президент заявил об ответе
Утром российские войска нанесли удар по оживлённому перекрестку в Печенегах в Харьковской области. Под ударом оказался участок возле почты и магазинов, окруженный жилыми домами. На данный момент известно о десяти погибших, также многие люди получили ранения.
На атаку отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.
Удар пришелся по оживленному перекрестку
Владимир Зеленский подчеркнул, что удар был нанесен по месту, где находилось много людей. В результате атаки повреждены как минимум 10 частных домов, кафе, почта и магазин. Также повреждено не менее семи автомобилей. Пожар, возникший после удара, спасатели уже ликвидировали. На месте продолжают работать экстренные и оперативные службы, обстоятельства атаки устанавливаются.
"Обязательно ответим на этот российский удар. И не менее важно, чтобы партнеры также дополняли наши справедливые кинетические ответы своими шагами по оказанию давления на Россию и поддержке Украины", — заявил Владимир Зеленский.
В то же время, по данным Харьковской военной администрации, число пострадавших возросло. Олег Синегубов сообщил о 17 раненых. Ранее эта цифра составляла 8.
Ночью в Харькове РФ атаковала АЗС
Ранее Новини.LIVE сообщали, что ночью россияне атаковали Харьков и область. Около 02:35 российские войска атаковали беспилотником "Молния" Индустриальный район Харькова. В результате попадания была повреждена крыша автозаправочной станции. Еще одну АЗС российские удары повредили в Близнюках Лозовского района. Всего за последние сутки под атаками находились Харьков и 11 населенных пунктов области. Среди них был и Изюм. Там ранения получили 18-летний мужчина и его 9-летний брат. Еще нескольким людям потребовалась помощь из-за острой стрессовой реакции. В результате атаки повреждены частные домовладения.
Также Новини.LIVE сообщали, что в Купянской общине насчитывается 262 многоэтажных дома. По состоянию на август 2026 года среди них уже нет ни одного неповрежденного: 244 дома повреждены, а 18 имеют статус разрушенных.