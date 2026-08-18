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Головна Харків Удар по Печенігах на Харківщині: президент заявив про відповідь

Удар по Печенігах на Харківщині: президент заявив про відповідь

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2026 11:50
Удар по Харківщині: Володимир Зеленський розповів, що атаковано
Працівники ДСНС несуть пораненого серед зруйнованих будівель у Печенігах. Фото: ДСНС в Харківській області

Російські війська вранці завдали удару по людному перехрестю у Печенігах на Харківщині. Під ударом опинилося місце біля пошти та магазинів, оточене житловими будинками. Наразі відомо про десятьох загиблих, також багато людей дістали поранення.

На атаку відреагував і Президент України Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

Автомобілі горять після російського удару по Печенігах
Пошкоджені та охоплені вогнем автомобілі після атаки РФ на Печеніги. Фото: ДСНС в Харківській області
Рятувальники евакуюють постраждалого після удару РФ по Печенігах
Рятувальники евакуюють постраждалого після російської атаки на Печеніги. Фото: ДСНС в Харківській області
Рятувальники на місці російського удару по Печенігах на Харківщині
Рятувальники працюють серед руйнувань після російського удару по Печенігах. Фото: ДСНС в Харківській області

Ударили по людному перехрестю

Володимир Зеленський наголосив, що удар був завданий по місцю, де перебувало багато людей. Внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, кафе, пошту та магазин. Також понівечено не менше семи автомобілів. Пожежу, яка виникла після удару, рятувальники вже ліквідували. На місці продовжують працювати екстрені та оперативні служби, обставини атаки встановлюють.

"Обов’язково відповімо на цей російський удар. І не менш важливо, щоб партнери теж доповнювали наші справедливі кінетичні відповіді своїми кроками в тиску на Росію та підтримці України", — заявив Володимир Зеленський.

Удар по Печенігах на Харківщині: президент заявив про відповідь - фото 4
Допис Володимира Зеленського. Фото: скриншот з facebook

Водночас за даними Харківської військової адміністрації кількість постраждалих зросла. Олег Синєгубов повідомив про 17 поранених людей. Раніше ця цифра була — 8.

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Допис Одега Синєгубова. Фото: скриншот з Telegram

Вночі у Харкові РФ атакувала АЗС

Раніше Новини.LIVE писали, що вночі росіни атакували Харків та область. Близько 02:35 російські війська атакували безпілотником "Молнія" Індустріальний район Харкова. Внаслідок влучання пошкоджено дах автозаправної станції. Ще одну АЗС російські удари пошкодили у Близнюках Лозівського району. Загалом протягом минулої доби під атаками перебували Харків та 11 населених пунктів області. Серед них був і Ізюм. Там поранення отримали 18-річний чоловік та його 9-річний брат. Ще кільком людям знадобилася допомога через гостру реакцію на стрес. Унаслідок атаки пошкоджені приватні домоволодіння. 

Також Новини.LIVE писали, що у Куп'янській громаді налічується 262 багатоповерхові будинки. Станом на серпень 2026 року жодного неушкодженого серед них уже немає: 244 будинки пошкоджені, а 18 мають статус зруйнованих.

Володимир Зеленський Харківська область Харківська ОДА Новини Харкова Олег Синєгубов ракетний удар
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець

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