Олег Синегубов рассказал об ударе по Печенегам и атаке на АЗС

Спасатели извлекают человека из-под завалов. Фото: ГСЧС Харьковской области

Утром 18 августа российская армия нанесла ракетный удар по поселку Печенеге в Харьковской области. Оккупанты попали в многолюдное место в поселке. В результате атаки погибли люди, ещё десятки получили ранения, а из-за обстрела на этом участке временно перекрыли движение по государственной автодороге.

Об этом в эфире "Суспільного" сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает Новини.LIVE.

Ракетный удар по Печенигам

По словам Олега Синегубова, россияне атаковали фактически центральную часть поселка, где в момент удара находились люди. В результате удара повреждены магазины, почтовое отделение, аптека, частные дома и автомобили.

"Зона разрушений довольно обширна: более десяти частных домовладений, а также другая гражданская инфраструктура, магазины. Это фактически центр скопления людей в Печенегах", — сказал Олег Синегубов.

Глава Харьковской ОВА отметил, что известно о 10 погибших, однако окончательное число жертв ещё предстоит установить. По словам Олега Синегубова, для идентификации некоторых погибших понадобятся ДНК-экспертизы.

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Рука погибшего в Печенигах человека. Фото: ГСЧС Харьковской области

В то же время в эфире День.LIVE пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко рассказал, что одно из попаданий пришлось на здание кафе и магазина. На данный момент аварийно-спасательные работы завершены.

"Спасатели примерно за час ликвидировали все очаги возгорания. По данным ГСЧС, 10 человек погибли, еще 18 пострадали. Среди пострадавших есть люди с острой реакцией на стресс", — рассказал Евгений Василенко.

Предварительно известно, что для атаки российские войска могли использовать ракету типа "Бандероль". По словам Олега Синегубова, этот вид вооружения в последнее время применяется все чаще как по Харькову, так и по области.

"Эти ракеты опасны, потому что их довольно трудно обнаружить. Они летят на сверхнизкой высоте. К сожалению, враг стал применять их еще чаще", — отметил глава ОВА.

Из-за последствий обстрела временно перекрыли движение для всех видов транспорта на автомобильной дороге государственного значения Т-21-11 Чугуев — Печенеге — Великий Бурлук. Для водителей организовали объезд, а о возобновлении движения обещают сообщить дополнительно.

Схема объездного маршрута. Фото: Служба восстановления и развития громад в Харьковской области

Обстрел АЗС в Харьковской области

Тем временем в ночь на 18 августа российские войска в очередной раз атаковали одну из автозаправочных станций в Харькове. По словам Олега Синегубова, власти совместно с операторами АЗС уже внедряют дополнительные меры безопасности для работников и посетителей заправок.

"Мы разработали и внедрили систему индивидуального оповещения. Она позволяет операторам АЗС оперативнее и точнее реагировать на непосредственную опасность", — пояснил Олег Синегубов.

Помимо системы оповещения, на прифронтовых территориях планируется расширять использование антидроновых сеток и других элементов пассивной защиты. При этом в области не прогнозируют дефицита топлива, несмотря на регулярные атаки на автозаправочные станции.

"На данный момент главная информация — топливо есть, дефицита мы не прогнозируем. Делаем все возможное, чтобы такая ситуация оставалась стабильной и в дальнейшем", — подчеркнул глава Харьковской ОГА.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харькове удалось сократить количество попаданий российских FPV-дронов. Город совместно с военными продолжает усиливать систему противодействия беспилотникам и работает над новыми решениями, однако подробности из соображений безопасности не разглашаются.

Также Новини.LIVE писали, что в Купянской общине насчитывается 262 многоэтажных дома. По состоянию на август 2026 года среди них уже нет ни одного неповреждённого: 244 дома повреждены, а 18 имеют статус разрушенных.