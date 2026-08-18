Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Удар по Печенегам и АЗС в Харькове: новые подробности атак

Удар по Печенегам и АЗС в Харькове: новые подробности атак

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2026 15:36
Олег Синегубов рассказал об ударе по Печенегам и атаке на АЗС
Спасатели извлекают человека из-под завалов. Фото: ГСЧС Харьковской области

Утром 18 августа российская армия нанесла ракетный удар по поселку Печенеге в Харьковской области. Оккупанты попали в многолюдное место в поселке. В результате атаки погибли люди, ещё десятки получили ранения, а из-за обстрела на этом участке временно перекрыли движение по государственной автодороге.

Об этом в эфире "Суспільного" сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает Новини.LIVE.

Ракетный удар по Печенигам

По словам Олега Синегубова, россияне атаковали фактически центральную часть поселка, где в момент удара находились люди. В результате удара повреждены магазины, почтовое отделение, аптека, частные дома и автомобили.

"Зона разрушений довольно обширна: более десяти частных домовладений, а также другая гражданская инфраструктура, магазины. Это фактически центр скопления людей в Печенегах", — сказал Олег Синегубов.

Глава Харьковской ОВА отметил, что известно о 10 погибших, однако окончательное число жертв ещё предстоит установить. По словам Олега Синегубова, для идентификации некоторых погибших понадобятся ДНК-экспертизы.

Читайте также:
Удар по Печенігах
Рука погибшего в Печенигах человека. Фото: ГСЧС Харьковской области

В то же время в эфире День.LIVE пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко рассказал, что одно из попаданий пришлось на здание кафе и магазина. На данный момент аварийно-спасательные работы завершены.

"Спасатели примерно за час ликвидировали все очаги возгорания. По данным ГСЧС, 10 человек погибли, еще 18 пострадали. Среди пострадавших есть люди с острой реакцией на стресс", — рассказал Евгений Василенко.

Предварительно известно, что для атаки российские войска могли использовать ракету типа "Бандероль". По словам Олега Синегубова, этот вид вооружения в последнее время применяется все чаще как по Харькову, так и по области.

"Эти ракеты опасны, потому что их довольно трудно обнаружить. Они летят на сверхнизкой высоте. К сожалению, враг стал применять их еще чаще", — отметил глава ОВА.

Из-за последствий обстрела временно перекрыли движение для всех видов транспорта на автомобильной дороге государственного значения Т-21-11 Чугуев — Печенеге — Великий Бурлук. Для водителей организовали объезд, а о возобновлении движения обещают сообщить дополнительно.

Удар по Печенігах та АЗС у Харкові: нові подробиці атак - фото 2
Схема объездного маршрута. Фото: Служба восстановления и развития громад в Харьковской области

Обстрел АЗС в Харьковской области

Тем временем в ночь на 18 августа российские войска в очередной раз атаковали одну из автозаправочных станций в Харькове. По словам Олега Синегубова, власти совместно с операторами АЗС уже внедряют дополнительные меры безопасности для работников и посетителей заправок.

"Мы разработали и внедрили систему индивидуального оповещения. Она позволяет операторам АЗС оперативнее и точнее реагировать на непосредственную опасность", — пояснил Олег Синегубов.

Помимо системы оповещения, на прифронтовых территориях планируется расширять использование антидроновых сеток и других элементов пассивной защиты. При этом в области не прогнозируют дефицита топлива, несмотря на регулярные атаки на автозаправочные станции.

"На данный момент главная информация — топливо есть, дефицита мы не прогнозируем. Делаем все возможное, чтобы такая ситуация оставалась стабильной и в дальнейшем", — подчеркнул глава Харьковской ОГА.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харькове удалось сократить количество попаданий российских FPV-дронов. Город совместно с военными продолжает усиливать систему противодействия беспилотникам и работает над новыми решениями, однако подробности из соображений безопасности не разглашаются.

Также Новини.LIVE писали, что в Купянской общине насчитывается 262 многоэтажных дома. По состоянию на август 2026 года среди них уже нет ни одного неповреждённого: 244 дома повреждены, а 18 имеют статус разрушенных.

АЗС Харьковская область Харьковская ОГА Новости Харькова ракетный удар
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации