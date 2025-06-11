После удара по Харькову в ночь на 7 июня 2025 года под завалами остаются пять человек

Спасатель с собакой ищут людей под завалами на предприятии в Харькове. Фото: ГСЧС Харьковской области

После удара, который россияне нанесли по предприятию в Харькове 7 июня, под завалами до сих пор находятся пять человек. Поисково-спасательные работы продолжаются круглосуточно.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

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Как сообщил в эфире Ранок.LIVE начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, до сих пор продолжается ликвидация последствий возгорания, которое возникло на предприятии после российской атаки. На месте удара работает спецтехника, но зайти в помещение спасатели не могут, потому что может произойти обвал.

"Это большой цех. Пожар серьезно повредил конструкции. Подразделения ГСЧС физически не могут туда зайти из-за опасности обвала, поэтому применяется тяжелая техника. Кроме того, еще остаются очаги пожара. Ликвидация продолжается", — отметил глава ОВА.



В ГСЧС Украины сообщили, что в результате массированной атаки произошли значительные разрушения и пожары в четырех производственных зданиях. Во время работ обвалились конструкции. На месте работают два кинологических расчета Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Спасатели вместе с собаками ищут людей, которые могут находиться под завалами.

Напомним, в ночь на 7 июня РФ атаковала Харьков ударными беспилотниками. "Шахед" попал в гражданское предприятие. Вспыхнул пожар.



Также мы сообщали, что ночью 7 июня Харьков подвергся комбинированному российскому удару. Оккупанты атаковали город "Шахедами", КАБами и ракетами.