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Головна Харків Удар по підприємству в Харкові — під завалами є п'ятеро людей

Удар по підприємству в Харкові — під завалами є п'ятеро людей

Ua en ru
Дата публікації: 11 червня 2025 00:10
Після удару по Харкові в ніч проти 7 червня 2025 року під завалами залишаються п'ять людей
Рятувальник із собакою шукають людей під завалами на підприємстві в Харкові. Фото: ДСНС Харківщини

Після удару, якого росіяни завдали по підприємству в Харкові 7 червня, під завалами досі перебувають п'ятеро людей. Пошуково-рятувальні роботи тривають цілодобово.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

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Як повідомив в ефірі Ранок.LIVE начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, досі триває ліквідація наслідків займання, яке виникло на підприємстві після російської атаки. На місці удару працює спецтехніка, але зайти у приміщення рятувальники не можуть, бо може статися обвал.

"Це великий цех. Пожежа серйозно пошкодила конструкції. Підрозділи ДСНС фізично не можуть туди зайти через небезпеку обвалу, тому застосовується важка техніка. Крім того, ще залишаються осередки пожежі. Ліквідація триває", — зазначив очільник ОВА.

У ДСНС України повідомили, що внаслідок масованої атаки сталися значні руйнування та пожежі в чотирьох виробничих будівлях. Під час робіт обвалилися конструкції. На місці працюють два кінологічні розрахунки Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України. Рятувальники разом із собаками шукають людей, які можуть перебувати під завалами.

Нагадаємо, у ніч проти 7 червня РФ атакувала Харків ударними безпілотниками. "Шахед" влучив у цивільне підприємство. Спалахнула пожежа.

Також ми повідомляли, що вночі 7 червня Харків зазнав комбінованого російського удару. Окупанти атакували місто "Шахедами", КАБами та ракетами.

Харків обстріли Ігор Терехов рятувальники Олег Синєгубов підприємства
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
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