Последствия удара по рынку. Фото: Харьковская ОВА

Российские оккупанты нанесли удар по рынку в Лозовой Харьковской области. В результате атаки погибли две женщины в возрасте 50 и 60 лет. Еще 34 человека получили ранения различной степени тяжести. На месте обстрела работают медики, спасатели и правоохранители, а поисково-спасательные работы продолжаются.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Сообщение об атаке. Фото: скриншот из Telegram

Погибшие и раненые

Днём 22 октября россияне атаковали рынок в Лозовой. В результате удара погибли две женщины — 50 и 60 лет. Ещё 34 человека получили ранения различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Разрушения на месте удара. Фото: Харьковская ОВА

Ликвидация последствий

После обстрела на место прибыли подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, медики и правоохранители. Они работают на месте удара, а спасательные работы продолжаются.

Последствия удара по рынку. Фото: Харьковская ОВА

Удар по Малодолиновской громаде

Кроме того, 22 октября зафиксировано попадание FPV-дрона в один из населенных пунктов Малоданиловской громаде. Об этом сообщил ее руководитель Александр Гололобов. В результате атаки повреждены гражданский автомобиль и домовладение.

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Атака на Шевченково

Также, начиная с третьей ночи, Шевченково подверглось как минимум трем российским ударам. Об этом сообщил глава Купянской РГА Андрей Канашевич. По его информации, по поселку наносили удары БПЛА типа «Герань». В результате попаданий возникли три пожара, повреждены дом, административные здания, гараж и автомобиль. Люди, к счастью, не пострадали.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 22 октября российские войска нанесли смертельный удар по селу Лимановка, расположенному в Лозовском районе Харьковской области. В результате этого вражеского обстрела погибла 42-летняя женщина. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили еще четверо человек. Среди пострадавших — двое несовершеннолетних мальчиков в возрасте 10 и 13 лет.

Также Новини.LIVE сообщали, что ночью и утром 22 октября российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками. Взрывы прогремели в трех районах города, повреждены жилые дома, автомобили и офисное здание. В результате утреннего удара пострадала 47-летняя женщина. На местах попаданий работают экстренные службы.