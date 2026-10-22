Наслідки удару по ринку. Фото: Харківська ОВА

Російські окупанти вдарили по ринку в Лозовій Харківської області. Внаслідок атаки загинули дві жінки віком 50 та 60 років. Ще 34 людини зазнали поранень різного ступеня тяжкості. На місці обстрілу працюють медики, рятувальники та правоохоронці, а пошуково-рятувальні роботи тривають.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Повідомлення про атаку. Фото: скриншот із Telegram

Загиблі та поранені

Вдень, 22 жовтня, росіяни атакували ринок у Лозовій. Внаслідок удару загинули дві жінки — 50 та 60 років. Ще 34 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Руйнації на місці удару. Фото: Харківська ОВА

Ліквідація наслідків

Після обстрілу на місце прибули підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій, медики та правоохоронці. Вони працюють на місці удару, а рятувальні роботи тривають.

Наслідки удару по ринку. Фото: Харківська ОВА

Удар по Малодолинівській громаді

Крім того, 22 жовтня, зафіксовано влучання FPV-дрона в одному з населених пунктів Малоданилівської громади. Про це повідомив її керівник Олександр Гололобов. Унаслідок атаки пошкоджений цивільний автомобіль й домоволодіння.

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Атака на Шевченкове

Також, від третьої ночі Шевченкове зазнало щонайменше три російських удари. Про це повідомив керівник Куп'янської РВА Андрій Канашевич. За його інформацією, по селищу били БпЛА типу "Герані". Внаслідок влучань виникло три пожежі, пошкоджені будинок, адмінбудівлі, гараж, авто. Люди, на щастя, не постраждали.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 22 жовтня, російські війська завдали смертельного удару по селу Лиманівка, що у Лозівському районі на Харківщині. Внаслідок цього ворожого обстрілу загинула 42-річна жінка. Окрім того, поранення різного ступеня тяжкості отримали ще четверо людей. Серед потерпілих є двоє неповнолітніх хлопчиків віком 10 та 13 років.

Також Новини.LIVE писали, що уночі та вранці 22 жовтня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками. Вибухи пролунали в трьох районах міста, пошкоджено житлові будинки, автомобілі та офісну будівлю. Унаслідок ранкового удару постраждала 47-річна жінка. На місцях влучань працюють екстрені служби.