Удар по селу Гроза: прокуратура показала последствия обстрела с квадрокоптера

Последствия обстрела села Гроза 5 октября. Фото: t.me/mvs_ukraine

В четверг, 5 октября россияне жестоко обстреляли поселок Гроза Харьковской области, есть погибшие и пострадавшие. На следующий день прокуратура области показали последствия обстрела с воздуха.

Соответствующее видео Харьковская областная прокуратура опубликовала в Telegram.

Читайте также:

Обстрел села Гроза 5 октября

Видеозапись, сделанная с дрона, документирует ужасающие последствия ракетного нападения российских войск на магазин в поселке Гроза.

Атака, которая привела к гибели 15% местных жителей, была осуществлена 5 октября ракетой "Искандер" в Харьковской области. Ракета поразила кафе и магазин, где в этот момент проходила панихида по покойному военному.

Напомним, в четверг, 5 октября, российские террористы обстреляли Купянский район Харьковщины. Разбор завалов продолжается.

Также мы писали, что в селе Гроза Харьковской области увеличилось количество погибших в результате российских обстрелов. Известно, что враг убил 49 гражданских людей.