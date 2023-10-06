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Удар по селу Гроза: прокуратура показала последствия обстрела с квадрокоптера

6 октября 2023 09:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Удар по селу Гроза: прокуратура показала последствия обстрела с квадрокоптера
Последствия обстрела села Гроза 5 октября. Фото: t.me/mvs_ukraine
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В четверг, 5 октября россияне жестоко обстреляли поселок Гроза Харьковской области, есть погибшие и пострадавшие. На следующий день прокуратура области показали последствия обстрела с воздуха.

Соответствующее видео Харьковская областная прокуратура опубликовала в Telegram.

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Видеозапись, сделанная с дрона, документирует ужасающие последствия ракетного нападения российских войск на магазин в поселке Гроза. 

Атака, которая привела к гибели 15% местных жителей, была осуществлена 5 октября ракетой "Искандер" в Харьковской области. Ракета поразила кафе и магазин, где в этот момент проходила панихида по покойному военному.

Напомним, в четверг, 5 октября, российские террористы обстреляли Купянский район Харьковщины. Разбор завалов продолжается.

Также мы писали, что в селе Гроза Харьковской области увеличилось количество погибших в результате российских обстрелов. Известно, что враг убил 49 гражданских людей.

 

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