Удар по селу Гроза: прокуратура показала последствия обстрела с квадрокоптера
В четверг, 5 октября россияне жестоко обстреляли поселок Гроза Харьковской области, есть погибшие и пострадавшие. На следующий день прокуратура области показали последствия обстрела с воздуха.
Соответствующее видео Харьковская областная прокуратура опубликовала в Telegram.
Обстрел села Гроза 5 октября
Видеозапись, сделанная с дрона, документирует ужасающие последствия ракетного нападения российских войск на магазин в поселке Гроза.
Атака, которая привела к гибели 15% местных жителей, была осуществлена 5 октября ракетой "Искандер" в Харьковской области. Ракета поразила кафе и магазин, где в этот момент проходила панихида по покойному военному.
Напомним, в четверг, 5 октября, российские террористы обстреляли Купянский район Харьковщины. Разбор завалов продолжается.
Также мы писали, что в селе Гроза Харьковской области увеличилось количество погибших в результате российских обстрелов. Известно, что враг убил 49 гражданских людей.