Удар по селу Гроза: прокуратура показала наслідки обстрілу з квадрокоптера

Наслідки обстрілу села Гроза 5 жовтня. Фото: t.me/mvs_ukraine

У четвер, 5 жовтня, росіяни жорстоко обстріляли селище Гроза Харківської області, є загиблі та постраждалі. Наступного дня прокуратура області показала наслідки обстрілу з повітря.

Відповідне відео Харківська обласна прокуратура опублікувала в Telegram.

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Обстріл села Гроза 5 жовтня

Відеозапис, зроблений з дрона, документує жахливі наслідки ракетного нападу російських військ на магазин у селищі Гроза.

Атаку, яка призвела до загибелі 15% місцевих жителів, було здійснено 5 жовтня ракетою "Іскандер" у Харківській області. Ракета вразила кафе та магазин, де в цей момент проходила панахида покійним військовим.

Нагадаємо, у четвер, 5 жовтня, російські терористи обстріляли Куп'янський район Харківщини. Розбір завалів продовжується.

Також ми писали, що у селі Гроза Харківської області збільшилася кількість загиблих внаслідок російських обстрілів. Відомо, що ворог убив 49 громадянських людей.