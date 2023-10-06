Удар по селу Гроза: прокуратура показала наслідки обстрілу з квадрокоптера
У четвер, 5 жовтня, росіяни жорстоко обстріляли селище Гроза Харківської області, є загиблі та постраждалі. Наступного дня прокуратура області показала наслідки обстрілу з повітря.
Відповідне відео Харківська обласна прокуратура опублікувала в Telegram.
Обстріл села Гроза 5 жовтня
Відеозапис, зроблений з дрона, документує жахливі наслідки ракетного нападу російських військ на магазин у селищі Гроза.
Атаку, яка призвела до загибелі 15% місцевих жителів, було здійснено 5 жовтня ракетою "Іскандер" у Харківській області. Ракета вразила кафе та магазин, де в цей момент проходила панахида покійним військовим.
Нагадаємо, у четвер, 5 жовтня, російські терористи обстріляли Куп'янський район Харківщини. Розбір завалів продовжується.
Також ми писали, що у селі Гроза Харківської області збільшилася кількість загиблих внаслідок російських обстрілів. Відомо, що ворог убив 49 громадянських людей.