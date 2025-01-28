Обстрел Харькова 28 января — произошел масштабный пожар, есть пострадавшие

Удар РФ по Харькову — возник масштабный пожар, есть пострадавшие
В ночь на 28 января в Харькове был зафиксирован прилет на фоне атаки дронов. В результате произошел масштабный пожар и есть пострадавшие.
Об этом в Telegram сообщает ГСЧС.
Обстрел Харькова в ночь на 28 января
"Сегодня ночью враг нанес удар БпЛА по территории гражданского предприятия в Новобаварском районе города. В результате обстрела произошел масштабный пожар на площади 1500 метров квадратных. Горели производственные помещения", — говорится в сообщении.
Примерно через два часа после взрыва, в 02:36, пожар был локализован, Сейчас продолжается ликвидация последствий. К процессу привлечено более 80 спасателей и 20 единиц техники ГСЧС.
Кроме того, по предварительным данным, в результате атаки пострадали 2 человека, у каждого острая реакция на стресс. В частности, это женщина 1955 года рождения и ребенок 2015 года рождения.
Отметим, что примерно в 04:08 в Харькове снова прогремел взрыв. С чем он связан, пока неизвестно, однако вражеская атака БпЛА в разных областях Украины, включая Харьковскую, продолжается.
Также мы сообщали, что взрывы были слышны в Киевской области. Силы ПВО сбивали вражеские ударные беспилотники.
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