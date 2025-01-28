Обстріл Харкова 28 січня — сталася масштабна пожежа, є постраждалі

Рятівники на місці події. Фото: ДСНС України

В ніч проти 28 січня у Харкову було зафіксовано приліт на тлі атаки дронів. В результаті сталася масштабна пожежа та є постраждалі.

Про це у Telegram повідомляє ДСНС.

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"Сьогодні вночі ворог завдав удару БпЛА по території цивільного підприємства у Новобаварському районі міста. В результаті обстрілу сталася масштабна пожежа на площі 1500 метрів квадратних. Горіли виробничі приміщення", — йдеться у повідомленні.

Приблизно через дві години після вибуху, о 02:36, пожежу було локалізовано, Наразі триває ліквідація наслідків. До процесу залучено понад 80 рятувальників та 20 одиниць техніки ДСНС.

Крім того, за попередніми даними, внаслідок атаки постраждали 2 особи, у кожної гостра реакція на стрес. Зокрема, це жінка 1955 року народження та дитина 2015 року народження.

Зазначимо, що приблизно о 04:08 у Харкові знову пролунав вибух. З чим він пов'язаний, поки невідомо, однак ворожа атака БпЛА в різних областях України, включно з Харківською, продовжується.

Також ми повідомляли, що вибухи було чути у Київській області. Сили ППО збивали ворожі ударні безпілотники.