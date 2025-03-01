Обстрел больницы в Харькове 28 февраля — эвакуированы более 60 пациентов

Эвакуация пациентов в Харькове. Фото: Новости.LIVE

В ночь с 28 февраля на 1 марта, российские войска атаковали дроном медицинское учреждение в городе Харькове. Оттуда эвакуировали более 60 пациентов, большинство из которых были лежачими.

Об этом в комментарии Новини.LIVE рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

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"Я хочу сказать, очень тяжелая ночь сейчас в Харькове, потому что были прилеты в настоящее время девяти "шахедов". Это были попадания, которые, как вы видите, в медицинское учреждение. Сейчас последний человек эвакуирован. Здесь находилось 56 человек, которые не двигались, они лежачие были, их эвакуировали", — рассказал Терехов.

Он добавил, что в целом в результате вражеской атаки по городу, были попадания в жилые дома, рядом с ними, хозяйственные постройки, офисные помещения, попадание в дорогу.

"Очень много повреждений среди жилого фонда. Сейчас работаем над тем, чтобы устранить все это, но очень тяжелые повреждения, и контактная сеть повреждена, и дороги повреждены, и очень много выбитых окон, крыш. К счастью, пострадавших, что касается раненых или погибших, к счастью нет", — добавил мэр Харькова.

Однако позже, Терехов уточнил в своем Telegram-канале, что в результате российских ударов дронами по Харькову, по состоянию на 01:47 известно о семи пострадавших людях.

Напомним, что после попадания дрона РФ по больнице, там начался пожар.

Также мы писали, что в ночь на 1 марта на фоне атаки БпЛА в Киеве объявили воздушную тревогу. Впоследствии в городе были слышны звуки взрывов. Вероятно, работали силы ПВО.