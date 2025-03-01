Обстріл лікарні у Харкові 28 лютого — евакуйовано понад 60 пацієнтів

Евакуація пацієнтів у Харкові. Фото: Новини.LIVE

В ніч з 28 лютого на 1 березня, російські війська атакували дроном медичний заклад у місті Харкові. Звідти евакуювали понад 60 пацієнтів, більшість з яких були лежачими.

Про це в коментарі Новини.LIVE розповів мер Харкова Ігор Терехов.

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"Я хочу сказати, дуже важка ніч зараз у Харкові, бо були прильоти на теперішній час дев'яти "шахедів". Це були влучання, які, як ви бачите, в медичний заклад. Зараз остання людина евакуйована. Тут знаходилось 56 людей, які не рухалися, вони лежачі були, їх евакуйовували", — розповів Терехов.

Він додав, що в цілому внаслідок ворожої атаки по місту, були влучання в житлові будинки, поряд із ними, господарчі будівлі, офісні приміщення, влучання у дорогу.

"Дуже багато пошкоджень серед житлового фонду. Зараз працюємо над тим, щоб усунути все це, але дуже важкі пошкодження, і контактна мережа пошкоджена, і дороги пошкоджені, і дуже багато вибитих вікон, дахів. На щастя, постраждалих, що стосується поранених чи загиблих, на щастя немає", — додав мер Харкова.

Проте пізніше, Терехов уточнив у своєму Telegram-каналі, що внаслідок російських ударів дронами по Харкову, станом на 01:47 відомо про сім постраждалих людей.

Нагадаємо, що після влучання дрону РФ по лікарні, там почалася пожежа.

Також ми писали, що в ніч проти 1 березня на тлі атаки БпЛА у Києві оголосили повітряну тривогу. Згодом у місті було чути звуки вибухів. Ймовірно, працювали сили ППО.