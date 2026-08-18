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Главная Харьков Удар России по Харьковщине: в Печенигах есть погибшие и раненые

Удар России по Харьковщине: в Печенигах есть погибшие и раненые

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2026 10:10
Россия атаковала Харьковщину: в Печенигах много жертв
Спасатель на месте происшествия. Фото иллюстративное: ГСЧС в Харьковской области

Российские войска нанесли ракетный удар по Печенигам в Харьковской области. По предварительным данным, погибли 10 человек, еще восемь получили ранения. В результате атаки повреждены жилые дома, кафе, почта, магазин и автомобили.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.

Ракетный удар по Печенигам

По предварительной информации Олега Синегубова, в результате российского удара в Печенигах повреждены 10 частных домов, кафе, почта и магазин. Также повреждено не менее семи автомобилей. На месте работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки.

Обстрел Харькова

В эту же ночь российские войска атаковали Индустриальный район Харькова. По данным областной прокуратуры, около 02:35 по городу нанес удар беспилотник типа "Молния". В результате атаки повреждена крыша автозаправочной станции. Спасатели сообщали о возгорании конструктивных элементов навеса АЗС. Информации о пострадавших в Харькове не поступало.

Удар по АЗС
Атака на АЗС в Харькове. Фото: Харьковская областная прокуратура

Еще одну АЗС российские удары повредили в поселке Близнюки Лозовского района.

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Последствия атак в Харьковской области

За прошедшие сутки под российскими ударами оказались Харьков и еще 11 населенных пунктов области. В Изюме ранения получили 18-летний мужчина и его 9-летний брат. Еще нескольким людям потребовалась помощь из-за острой стрессовой реакции.

В результате атаки повреждены частные домовладения. По предварительным данным прокуратуры, российские войска применили РСЗО "Торнадо-С" калибра 300 мм.

Руйнування на Харківщині в Ізюмі
Разрушенный двор и дом в результате атаки РФ по Изюму. Фото: Харьковская областная прокуратура

Кроме того, в Вербовке горели жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили, а в Гусаровке повреждены три частных дома и электросети. Разрушения зафиксировали и в Коломаке, Золочеве, Златополе и Бугаевке. Всего за прошедшие сутки спасатели тушили девять пожаров, вызванных российскими обстрелами.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Купянской громаде, расположенной в Харьковской области, из-за постоянных российских обстрелов фактически не осталось уцелевших многоэтажных зданий. Жилые кварталы города продолжают разрушаться, однако, несмотря на опасность, там до сих пор остаются сотни мирных жителей, а их эвакуация становится все более сложной из-за активности вражеских FPV-дронов.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове удалось сократить количество попаданий российских FPV-дронов. Город совместно с военными продолжает укреплять систему противодействия беспилотникам и работает над новыми решениями, однако подробности из соображений безопасности не разглашаются.

Харьковская область обстрелы Новости Харькова атака разрушения
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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