Атака на село Гроза 5 октября в Харьковской области — год со дня трагедии

Похороны погибших от ракетного удара в селе Гроза. Фото: УНИАН

Сегодня, 5 октября, выполняется годовщина с момента российского ракетного удара по кафе в селе Гроза Харьковской области. В результате погибли 59 гражданских, которые в момент удара были в заведении на поминках.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов поделился фото со дня трагедии.

Читайте также:

Атака по селу Гроза в Харьковской области

В результате российской атаки погибли 59 мирных жителей села Гроза. Это 36 женщин, 22 мужчины и восьмилетний мальчик. Они находились в кафе, где проходил поминальный обед за погибшим военным, которого перезахоронили в деревне.

Последствия российского удара по кафе в Грозе 5 октября 2023 года. Фото: Олег Синегубов

"Сегодня годовщина одной из самых смертоносных и кровавых атак россиян на безоружных людей Харьковщины. Это были обычные жители села: пенсионеры, медики, фермеры, учителя, предприниматели. Вражеский удар по маленькому населенному пункту унес жизни целых семей местных жителей — в нескольких поколениях. 15 семей потеряли двух или более членов семьи", — заявил Синегубов.

Что осталось от кафе после российской атаки. Фото: Олег Синегубов

Взрыв был такой силы, что помещение кафе было полностью разрушено. Во многих случаях идентификацию тел погибших проводили с помощью ДНК-тестов. Кроме того, был разрушен небольшой магазин.

"Это варварские последствия этой войны, когда 20% жителей общины могут быть уничтожены за считанные секунды", — заявила тогда координатор по гуманитарным вопросам в Украине Дениз Браун.

Похоронены жертвы ракетного удара по селу Гроза. Фото: Олег Синегубов

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила мужчин, которые навели российскую ракету на кафе в селе Гроза. Ими оказались два местных жителя — 30-летний Владимир Мамон и его младший брат, 23-летний Дмитрий Мамон, которые во время оккупации региона перешли на сторону россиян.

Также местные жители села рассказали о предателях. Оказалось, что они совершали насилие над мирными жителями во время оккупации села и взяли под опеку пыточные камеры.