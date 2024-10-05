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Удар, що вбив 20% населення села — рік тому Росія атакувала село Гроза

5 жовтня 2024 10:24
Анастасія Постоєнко - Редактор
Атака на село Гроза 5 жовтня на Харківщині — рік з дня трагедії
Похорон загиблих від ракетного удару в селі Гроза. Фото: УНІАН
Анастасія Постоєнко - Редактор

Сьогодні, 5 жовтня, виконується річниця з моменту російського ракетного удару по кафе у селі Гроза, що у Харківській області. Внаслідок цього загинуло 59 цивільних, які у момент удару були в закладі на поминках.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов поділився фото з дня трагедії. 

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Внаслідок російської атаки загинуло 59 мирних мешканців села Гроза. Це 36 жінок, 22 чоловіки та восьмирічний хлопчик. Вони перебували в кафе, де проходив поминальний обід за загиблим військовим, якого перепоховали в селі. 

Гроза 5 жовтня
Наслідки російського удару по кафе у селі Гроза 5 жовтня 2023 року. Фото: Олег Синєгубов

"Сьогодні річниця однієї з найбільш смертоносних та кривавих атак росіян на беззбройних людей Харківщини. Це були звичайні жителі села: пенсіонери, медики, фермери, вчителі, підприємці. Ворожий удар по маленькому населеному пункту забрав життя цілих родин місцевих мешканців – у декількох поколіннях. 15 сімей втратили двох або більше членів родини", — заявив Синєгубов. 

Удар по кафе в селі Гроза
Що залишилось від кафе після російської атаки. Фото: Олег Синєгубов

Вибух був такої сили, що приміщення кафе було повністю зруйноване. У багатьох випадках ідентифікацію тіл загиблих надалі проводили за допомогою ДНК-тестів. Крім того, було зруйновано невеликий магазин. 

"Це варварські наслідки цієї війни, коли 20% жителів громади можуть бути знищені за лічені секунди", — заявила тоді координаторка з гуманітарних питань в Україні Деніз Браун.

село Гроза Харківська область
Поховані жертви ракетного удару по селу Гроза. Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила чоловіків, які навели російську ракету на кафе у селі Гроза. Ними виявились двоє місцевих жителів — 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат, 23-річний Дмитро Мамон, які під час окупації регіону перейшли на бік росіян

Також місцеві мешканці села розповіли про зрадників. Виявилось, що вони чинили насильство над мирними мешканцями під час окупації села та опікувалися катівнями. 

російські війська смерть Харківська область обстріли ракетний удар

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