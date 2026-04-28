Ударят морозы и накроют дожди: прогноз погоды на Харьковщине

Женщина идет под зонтом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

На Харьковщине в ближайшие дни ожидают холодную и неустойчивую погоду. Ночью ударят заморозки, а днем пройдут дожди. Температура будет оставаться низкой для конца апреля.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз погоды на Харьковщине на ближайшие дни. Фото: скриншот из Telegram

Прогноз погоды в Харькове на 29 и 30 апреля

29 апреля в области прогнозируют переменную облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Температура ночью упадет до -3 °С мороза, днем поднимется до +8...+13 °С. В Харькове ночью до -2 °С, днем +9...+11 °С.

30 апреля погода существенно не изменится. Синоптики прогнозируют облачность и небольшой дождь днем. Ночью снова заморозки до -3 °С, днем до +13 °С.

Синоптики предупреждают, что заморозки могут навредить ранним посевам и садовым культурам.

Пожарная опасность на Харьковщине 29 апреля

В то же время в области зафиксировали разный уровень пожарной опасности. В одном из районов он средний. В большинстве громад пожарная опасность отсутствует или низкая. Такая ситуация наблюдается, в частности, в Богодухове, Коломаке и части центральных районов области. Это связано с влажной погодой и осадками.

В то же время другая ситуация на юго-востоке. В Изюмском районе установили средний уровень пожарной опасности. Там сухая растительность может загореться даже от небольшого источника огня.

Прогноз пожарной опасности на 29 апреля. Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Погода на Харьковщине в начале мая

Уже с 1 мая станет немного теплее ночью. Температура будет держаться в пределах +1...+6 °С. В то же время на поверхности почвы и местами в воздухе возможны заморозки до -3 °С. Днем снова небольшой дождь и до +13.

2 и 3 мая сохранится облачная погода с периодическими дождями. Ночью уже без морозов — + 1 ...+7 °С. Днем воздух прогреется до +9 ...+14 °С.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Харькове в воскресенье, 26 апреля, пронеслась мощная ветровая буря. Порывы ветра достигали 30 метров в секунду, которые повалили деревья, оборвали электролинии и повредили дома.

Также Новини.LIVE сообщали, что 19 апреля в Харькове была дождливая погода. Кроме того, в течение дня дул сильный ветер с порывами 7-12 м/с. Температура воздуха колебалась в пределах +9...+14 °С.