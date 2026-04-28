Вдарять морози і накриють дощі: прогноз погоди на Харківщині

Жынка йде під парасолею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Харківщині найближчими днями очікують холодну і нестійку погоду. Вночі вдарять заморозки, а вдень пройдуть дощі. Температура залишатиметься низькою для кінця квітня.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз погоди на Харківщині на найближчі дні. Фото: скриншот з Telegram

Прогноз погоди у Харкові на 29 та 30 квітня

29 квітня в області прогнозують мінливу хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Температура вночі впаде до -3 °С морозу, вдень підніметься до +8...+13 °С. У Харкові вночі до -2 °С, вдень +9...+11 °С.

30 квітня погода істотно не зміниться. Синоптики прогнозують хмарність і невеликий дощ удень. Вночі знову заморозки до -3 °С, вдень до +13 °С.

Синоптики попереджають, що заморозки можуть зашкодити раннім посівам і садовим культурам.

Читайте також:

Пожежна небезпека на Харківщині 29 квітня

Водночас в області зафіксували різний рівень пожежної небезпеки. В одному з районів він середній. У більшості громад пожежна небезпека відсутня або низька. Така ситуація спостерігається, зокрема, у Богодухові, Коломаку та частині центральних районів області. Це пов’язано з вологою погодою і опадами.

Водночас інша ситуація на південному сході. В Ізюмському районі встановили середній рівень пожежної небезпеки. Там суха рослинність може загорітися навіть від невеликого джерела вогню.

Прогноз пожежної небезпеки на 29 квітня. Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології

Погода на Харківщині на початку травня

Уже з 1 травня стане трохи тепліше вночі. Температура триматиметься в межах +1...+6 °С. Водночас на поверхні ґрунту та місцями в повітрі можливі заморозки до -3 °С. Вдень знову невеликий дощ і до +13.

2 та 3 травня збережеться хмарна погода з періодичними дощами. Вночі вже без морозів — + 1...+7 °С. Вдень повітря прогріється до + 9...+14 °С.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Харкові в неділю, 26 квітня, пронеслася потужна вітрова буря. Пориви вітру сягали 30 метрів на секунду, які повалили дерева, обірвали електролінії та пошкодили будинки.

Також Новини.LIVE повідомляли, що 19 квітня у Харкові була дощова погода. Крім того, упродовж дня дув сильний вітер з поривами 7-12 м/с. Температура повітря коливалася в межах +9...+14 °С.