Обстрелы Харьковской области 1 июля — шесть раненых за сутки

Последствия удара по Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура

Российские войска в очередной раз нанесли удар по Харьковской области с помощью беспилотников. За сутки ранения получили шесть человек, повреждены жилые дома, грузовик и автозаправочная станция. Больше всего ударов пришлось на Богодуховский район. Правоохранители уже начали расследование военных преступлений.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Ночные удары

По данным следствия, 1 июля около 05:30 российский беспилотник атаковал частный жилой сектор в селе Цаповка Богодуховского района. В результате взрыва ранения получили две женщины.

В ту же ночь, около 03:20, вражеский БПЛА нанес удар по Богодухову. В результате атаки был поврежден частный жилой дом, а 57-летняя женщина получила ранения.

Обстрелы за сутки

Кроме того, 30 июня около 23:45 российский беспилотник типа «Молния» атаковал грузовой автомобиль в поселке Максимовка Богодуховского района. Ранения получили трое мужчин. Еще один удар беспилотника был нанесен днем 30 июня по территории автозаправочной станции в селе Вильшаны. После атаки двое сотрудников АЗС обратились за медицинской помощью.

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По фактам этих атак прокуроры Харьковской области возбудили досудебные расследования по статье о военных преступлениях.

Чем атаковали

В течение суток российские войска применили против Харьковской области различные виды вооружения. По данным областных властей, враг выпустил одну ракету, одну управляемую авиабомбу, 20 беспилотников типа "Молния", восемь FPV-дронов и еще 18 беспилотников, тип которых в настоящее время устанавливается.

Эвакуация людей

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за прошедшие сутки принял 220 человек. С начала его работы здесь уже зарегистрировали 43 290 эвакуированных жителей.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 256 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении российские войска 12 раз атаковали украинские позиции вблизи Малой Волчьей, Хатнего, Зарубинки, Шевьяковки, а также в районах Старицы, Лимана, Волчанских Хуторов и Артильного. На Купянском направлении украинские военные отразили пять атак противника. Бои продолжались вблизи Колесниковки, Боровской Андреевки, а также в направлении Петропавловки и Кившаровки.

Как сообщали Новини.LIVE, 29 июня российские войска нанесли удары по Харькову и 29 населенным пунктам области. В результате атак погибли четыре человека, еще 24 получили ранения, среди них двое детей.

Также Новини.LIVE писали, что российский авиаудар по Харькову унес жизнь 23-летней выпускницы Харьковского национального медицинского университета Фатимы. Девушка специально приехала из Германии, чтобы получить диплом и встретиться с одногруппниками. Её подруга Ада, которая также окончила вуз, получила тяжёлые ранения и находится в реанимации. Однокурсники говорят, что вместо празднования выпускного теперь объединились, чтобы поддержать пострадавшую.