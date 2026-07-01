Обстріли Харківщини 1 липня — шестеро поранених за добу

Наслідки удару по Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські війська вкотре атакували Харківську область безпілотниками. Упродовж доби поранення отримали шестеро людей, пошкоджено житлові будинки, вантажівку та автозаправну станцію. Найбільше ударів припало на Богодухівський район. Правоохоронці вже розпочали розслідування воєнних злочинів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Нічні удари

За даними слідства, 1 липня близько 05:30 російський безпілотник атакував приватний житловий сектор у селі Цапівка Богодухівського району. Внаслідок вибуху поранення отримали дві жінки.

Тієї ж ночі, близько 03:20, ворожий БпЛА вдарив по Богодухову. Через атаку пошкоджено приватний житловий будинок, а 57-річна жінка зазнала поранень.

Обстріли за добу

Крім цього, 30 червня близько 23:45 російський безпілотник типу "Молнія" атакував вантажний автомобіль у селищі Максимівка Богодухівського району. Поранення отримали троє чоловіків. Ще один удар безпілотником стався вдень 30 червня по території автозаправної станції у селі Вільшани. Після атаки двоє працівників АЗС звернулися по медичну допомогу.

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За фактами цих атак прокурори Харківської області відкрили досудові розслідування за статтею про воєнні злочини.

Чим атакували

Протягом доби російські війська застосували проти Харківської області різні види озброєння. За даними обласної влади, ворог випустив одну ракету, одну керовану авіабомбу, 20 безпілотників типу "Молнія", вісім FPV-дронів і ще 18 безпілотників, тип яких наразі встановлюють.

Евакуація людей

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за минулу добу прийняв 220 людей. Від початку його роботи тут уже зареєстрували 43 290 евакуйованих мешканців.

Ситуація на фронті

За минулу добу на фронті зафіксували 256 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку російські війська 12 разів атакували українські позиції поблизу Малої Вовчої, Хатнього, Зарубинки, Шев’яківки, а також у районах Стариці, Лиману, Вовчанських Хуторів і Артільного. На Куп'янському напрямку українські військові відбили п'ять атак противника. Бої тривали поблизу Колісниківки, Борівської Андріївки, а також у напрямку Петропавлівки та Ківшарівки.

Як повідомляли Новини.LIVE, 29 червня, російські війська завдали ударів по Харкову та 29 населених пунктах області. Внаслідок атак загинули четверо людей, ще 24 дістали поранення, серед них двоє дітей.

Також Новини.LIVE писали, що російський авіаудар по Харкову забрав життя 23-річної випускниці Харківського національного медичного університету Фатіми. Дівчина спеціально приїхала з Німеччини, щоб отримати диплом і зустрітися з одногрупниками. Її подруга Ада, яка також закінчила виш, дістала тяжкі поранення й перебуває в реанімації. Однокурсники кажуть, що замість святкування випускного тепер об'єдналися, аби підтримати постраждалу.