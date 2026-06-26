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Главная Харьков Удары РФ по Харьковщине забрали жизни двух мирных жителей

Удары РФ по Харьковщине забрали жизни двух мирных жителей

Ua ru
Дата публикации 26 июня 2026 10:26
Обстрелы Харьковской области: двое погибших, семеро раненых
Последствия удара по Новоселовке. Фото: Харьковская ОВА

За прошедшие сутки, 25 июня, российские войска атаковали Харьков и ещё 16 населённых пунктов Харьковской области. В результате обстрелов погибли два человека, ещё семеро получили ранения. Под ударами оказались жилые дома, фермерские хозяйства, железнодорожная инфраструктура и электросети. Также враг атаковал беспилотником Немишлянский район Харькова.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Погибшие и раненые

Наиболее тяжелые последствия обстрелов зафиксировали в Богодухове и селе Новоселовка Великобурлукской громады. В Богодухове погиб 62-летний мужчина, еще двое мужчин в возрасте 44 и 64 лет получили ранения. В Новоселовке погиб 58-летний мужчина. Также пострадали 64-летняя женщина и 60-летний мужчина. В поселке Приколотное ранения получили женщины в возрасте 71 и 60 лет, а в селе Ульяновка Богодуховской громады пострадал 41-летний мужчина. Кроме того, медики оказали помощь 65-летней женщине, получившей ранение во время обстрела села Канивцево 24 июня.

Чем атаковали

В течение суток российские войска применили как минимум восемь управляемых авиабомб, шесть беспилотников типа "Молния", четыре FPV-дрона и ещё 24 беспилотника, тип которых устанавливают специалисты.

Масштабы разрушений

В Богодуховском районе повреждены хозяйственное сооружение, электросети, железнодорожная инфраструктура, фермерское хозяйство, четыре автомобиля и жилой дом.

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В Купянском районе разрушениям подверглись административное здание, электросети и не менее 13 частных домов в Приколотном, Малом Бурлуке, Новоселовке и Жуковом Яру.

Также повреждены жилые дома в Боровой, Слатыном, Русской Лозовой и Новоалександровке.

Эвакуация продолжается

За сутки транзитный эвакуационный пункт в Лозовой принял 234 человека. С начала его работы там уже зарегистрировали 42 347 эвакуированных.

Бои не утихают

За прошедшие сутки на фронте произошло 257 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении российские войска восемь раз атаковали позиции украинских защитников вблизи Старицы, Вильчи и в направлении Казачьей Лопани, Избицкого и Чайковки. На Купянском направлении украинские военные отразили пять атак в районе Песчаного и в направлении Купянска-Вузлового, Кившаровки и Новоплатоновки.

Как сообщали Новини.LIVE, 24 июня российские войска атаковали не менее 20 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 11 человек, среди которых жители Изюмского, Богодуховского и Чугуевского районов. Враг применял ракеты, реактивные системы залпового огня и десятки беспилотников различных типов. Повреждения получили жилые дома, предприятия, фермерские хозяйства и объекты инфраструктуры.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харьковской области продолжаются работы по разминированию территорий, пострадавших в результате боевых действий. За прошедшую неделю специалисты обследовали десятки гектаров земли и важные объекты инфраструктуры. Всего удалось очистить почти 84 гектара территории области. Также саперы обезвредили сотни опасных предметов.

Харьков Харьковская область обстрелы
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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