Обстріли Харківщини: двоє загиблих, семеро поранених

Наслыдки удару по Новоселівці. Фото: Харківська ОВА

Минулої доби, 25 червня, російські війська атакували Харків і ще 16 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще семеро зазнали поранень. Під ударами опинилися житлові будинки, фермерські господарства, залізнична інфраструктура та електромережі. Також ворог атакував безпілотником Немишлянський район Харкова.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Загиблі та поранені

Найважчі наслідки обстрілів зафіксували в Богодухові та селі Новоселівка Великобурлуцької громади. У Богодухові загинув 62-річний чоловік, ще двоє чоловіків віком 44 і 64 роки дістали поранення. У Новоселівці загинув 58-річний чоловік. Також постраждали 64-річна жінка та 60-річний чоловік. У селищі Приколотне поранення отримали жінки віком 71 і 60 років, а в селі Улянівка Богодухівської громади постраждав 41-річний чоловік. Крім того, медики надали допомогу 65-річній жінці, яка отримала поранення під час обстрілу села Канівцеве 24 червня.

Чим атакували

Протягом доби російські війська застосували щонайменше вісім керованих авіабомб, шість безпілотників типу "Молнія", чотири FPV-дрони та ще 24 безпілотники, тип яких встановлюють фахівці.

Масштаби руйнувань

У Богодухівському районі пошкоджені господарська споруда, електромережі, залізнична інфраструктура, фермерське господарство, чотири автомобілі та житловий будинок.

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У Куп'янському районі руйнувань зазнали адміністративна будівля, електромережі та щонайменше 13 приватних будинків у Приколотному, Малому Бурлуку, Новоселівці та Жуковому Яру.

Також пошкоджено житлові будинки в Боровій, Слатиному, Руській Лозовій та Новоолександрівці.

Евакуація триває

За добу транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 234 людини. Від початку його роботи там уже зареєстрували 42 347 евакуйованих.

Бої не вщухають

За минулу добу на фронті відбулося 257 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку російські війська вісім разів атакували позиції українських захисників поблизу Стариці, Вільчі та у напрямку Козачої Лопані, Ізбицького і Чайківки. На Куп'янському напрямку українські військові відбили п'ять атак у районі Піщаного та у напрямку Куп'янська-Вузлового, Ківшарівки й Новоплатонівки.

Як повідомляли Новини.LIVE, 24 червня, російські війська атакували щонайменше 20 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 11 людей, серед яких жителі Ізюмського, Богодухівського та Чугуївського районів. Ворог застосовував ракети, реактивні системи залпового вогню та десятки безпілотників різних типів. Пошкоджень зазнали житлові будинки, підприємства, фермерські господарства та об’єкти інфраструктури.

Також Новини.LIVE писали, що на Харківщині тривають роботи з розмінування територій, які постраждали через бойові дії. За минулий тиждень фахівці обстежили десятки гектарів землі та важливі об’єкти інфраструктури. Загалом вдалося очистити майже 84 гектари території області. Також сапери знешкодили сотні небезпечних предметів.