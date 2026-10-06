Обстрелы Харьковской области: семь человек погибли, 80 получили ранения

Разрушенное здание. Фото: ГСЧС Харьковской области

За сутки, 5 октября, российские войска атаковали Харьков и десять населенных пунктов области. В результате ударов погибли семь человек, еще 80 получили ранения, в том числе трое детей. В городах и селах повреждены жилые дома, предприятия, автомобили и другая гражданская инфраструктура. Для атак враг применил ракеты, КАБы и беспилотники.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Последствия ударов

В Харькове российские удары повредили около 45 автомобилей, складские помещения, два гражданских предприятия, четыре многоквартирных дома и частные дома, количество которых еще уточняется. В Богодуховском районе были повреждены автомобиль в Мироновке, частный дом в Полковой Микитовке, два дома, два автомобиля и электросети в Золочеве, а также грузовик в Маслиевке. В Купянском районе повреждены два частных дома в Раевке и автозаправочная станция в Огурцовке. В Изюмском районе перебои в работе электросетей вызваны ударами по ним в Осколе. В Дергачах пострадали два частных дома, гараж, автомобиль и сарай. В Чугуеве повреждены два частных дома, детское учреждение, два автомобиля, электросети и гражданское предприятие. Также повреждения электросетей зафиксировали в селе Затока.

Жертвы обстрелов

В Харькове погибли две женщины и четверо мужчин. Еще 59 человек получили ранения, среди них 11-летняя и 15-летняя девочки и 15-летний мальчик. В Чугуеве шесть человек получили ранения, ещё шестеро перенесли острую стрессовую реакцию. В Раевке погибла 85-летняя женщина, две женщины в возрасте 58 и 60 лет были ранены. В Золочеве травмы получили 41-летний мужчина и 56-летняя женщина. Еще трое местных жителей — 67-летний мужчина и женщины 68 и 74 лет — испытали острую стрессовую реакцию. В Дергачах такая реакция возникла у 56-летней женщины. В Фесках ранен 59-летний мужчина.

Чем атаковали

По Харькову российские войска наносили удары КАбами и беспилотниками. Удары пришлись на Слободской и Киевский районы города. Всего по Харьковской области враг применил одну ракету, три КАБа, две системы РСЗО, один БПЛА "Герань-2", один "Молния", семь FPV-дронов и еще 186 беспилотников, тип которых устанавливается.

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Эвакуация людей

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 177 человек. С момента начала работы пункта там зарегистрировали 63 405 человек.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло 184 боевых столкновения. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили четыре атаки. Российские войска пытались продвинуться в сторону Избицкого, Терновой, Лимана и Рыбалчиного. На Купянском направлении враг пять раз проводил штурмовые действия. Российские военные пытались продвинуться в направлении Радьковки и Довгенького.

Как сообщали Новини.LIVE, российские военные нанесли ракетный удар по Харькову вечером 4 октября. В результате атаки погиб 42-летний мужчина, который проезжал неподалеку от места попадания. Еще шесть человек пострадали, среди них двое полицейских. В городе повреждены жилые дома, кафе и автомобили, а также нежилые здания.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские оккупанты в ночь на 4 октября атаковали Изюм в Харьковской области. По предварительной информации, противник применил реактивные системы залпового огня крупного калибра. К счастью, люди не пострадали.