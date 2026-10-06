Обстріли Харківщини: семеро людей загинули і 80 постраждали

Зруйнована будівля. Фото: ДСНС Харківщини

Російські війська за добу, 5 жовтня, атакували Харків і десять населених пунктів області. Внаслідок ударів загинули семеро людей, ще 80 постраждали, серед них троє дітей. У містах і селах пошкоджені житлові будинки, підприємства, автомобілі та інша цивільна інфраструктура. Для атак ворог застосував ракети, КАБи та безпілотники.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Наслідки ударів

У Харкові російські удари пошкодили близько 45 автомобілів, складські приміщення, два цивільні підприємства, чотири багатоквартирні будинки та приватні будинки, кількість яких ще уточнюється. У Богодухівському районі зазнали пошкоджень автомобіль у Миронівці, приватний будинок у Полковій Микитівці, два будинки, два автомобілі та електромережі у Золочеві, а також вантажівка в Масліївці. У Куп’янському районі пошкоджені два приватні будинки в Раївці та автозаправна станція в Огурцівці. В Ізюмському районі перебої в роботі електромереж спричинили удари по них в Осколі. У Дергачах постраждали два приватні будинки, гараж, автомобіль і сарай. У Чугуєві пошкоджені два приватні будинки, дитячий заклад, два автомобілі, електромережі та цивільне підприємство. Також пошкодження електромереж зафіксували в селі Затока.

Жертви обстрілів

У Харкові загинули дві жінки та четверо чоловіків. Ще 59 людей дістали поранення, серед них 11-річна і 15-річна дівчата та 15-річний хлопець. У Чугуєві шестеро людей отримали поранення, ще шестеро мали гостру реакцію на стрес. У Раївці загинула 85-річна жінка, дві жінки віком 58 і 60 років були поранені. У Золочеві травмовані 41-річний чоловік і 56-річна жінка. Ще троє місцевих жителів — 67-річний чоловік та жінки 68 і 74 років — отримали гостру реакцію на стрес. У Дергачах така реакція виникла у 56-річної жінки. У Феськах поранений 59-річний чоловік.

Чим атакували

По Харкову російські війська били КАБами та безпілотниками. Удари припали на Слобідський і Київський райони міста. Загалом по Харківщині ворог застосував одну ракету, три КАБи, дві системи РСЗВ, один БпЛА "Герань-2", один "Молнія", сім FPV-дронів та ще 186 безпілотників, тип яких встановлюється.

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Евакуація людей

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 177 людей. Від початку роботи пункту там зареєстрували 63 405 людей.

Ситуація на фронті

За минулу добу на фронті відбулося 184 бойові зіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили чотири атаки. Російські війська намагалися просунутися в бік Ізбицького, Тернової, Лиману та Рибалчиного. На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів проводив штурмові дії. Російські військові намагалися просунутися в напрямку Радьківки та Довгенького.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські військові завдали ракетного удару по Харкову ввечері 4 жовтня. Внаслідок атаки загинув 42-річний чоловік, який проїжджав неподалік місця влучання. Ще шестеро людей постраждали, серед них двоє поліцейських. У місті пошкоджені житлові будинки, кафе та автомобілі, а також нежитлові будівлі.

Також Новини.LIVE писали, що російські окупанти у ніч проти 4 жовтня атакували Ізюм Харківської області. За попередньою інформацією, противник застосував реактивні системи залпового вогню великого калібру. На щастя, люди не постраждали.