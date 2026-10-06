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Головна Харків Удари РФ по Харківщині: семеро загиблих, 80 постраждалих

Удари РФ по Харківщині: семеро загиблих, 80 постраждалих

Ua ru
6 жовтня 2026 09:53
Обстріли Харківщини: семеро людей загинули і 80 постраждали
Зруйнована будівля. Фото: ДСНС Харківщини

Російські війська за добу, 5 жовтня, атакували Харків і десять населених пунктів області. Внаслідок ударів загинули семеро людей, ще 80 постраждали, серед них троє дітей. У містах і селах пошкоджені житлові будинки, підприємства, автомобілі та інша цивільна інфраструктура. Для атак ворог застосував ракети, КАБи та безпілотники.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Наслідки ударів

У Харкові російські удари пошкодили близько 45 автомобілів, складські приміщення, два цивільні підприємства, чотири багатоквартирні будинки та приватні будинки, кількість яких ще уточнюється. У Богодухівському районі зазнали пошкоджень автомобіль у Миронівці, приватний будинок у Полковій Микитівці, два будинки, два автомобілі та електромережі у Золочеві, а також вантажівка в Масліївці. У Куп’янському районі пошкоджені два приватні будинки в Раївці та автозаправна станція в Огурцівці. В Ізюмському районі перебої в роботі електромереж спричинили удари по них в Осколі. У Дергачах постраждали два приватні будинки, гараж, автомобіль і сарай. У Чугуєві пошкоджені два приватні будинки, дитячий заклад, два автомобілі, електромережі та цивільне підприємство. Також пошкодження електромереж зафіксували в селі Затока.

Жертви обстрілів

У Харкові загинули дві жінки та четверо чоловіків. Ще 59 людей дістали поранення, серед них 11-річна і 15-річна дівчата та 15-річний хлопець. У Чугуєві шестеро людей отримали поранення, ще шестеро мали гостру реакцію на стрес. У Раївці загинула 85-річна жінка, дві жінки віком 58 і 60 років були поранені. У Золочеві травмовані 41-річний чоловік і 56-річна жінка. Ще троє місцевих жителів — 67-річний чоловік та жінки 68 і 74 років — отримали гостру реакцію на стрес. У Дергачах така реакція виникла у 56-річної жінки. У Феськах поранений 59-річний чоловік.

Чим атакували

По Харкову російські війська били КАБами та безпілотниками. Удари припали на Слобідський і Київський райони міста. Загалом по Харківщині ворог застосував одну ракету, три КАБи, дві системи РСЗВ, один БпЛА "Герань-2", один "Молнія", сім FPV-дронів та ще 186 безпілотників, тип яких встановлюється.

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Евакуація людей

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 177 людей. Від початку роботи пункту там зареєстрували 63 405 людей.

Ситуація на фронті

За минулу добу на фронті відбулося 184 бойові зіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили чотири атаки. Російські війська намагалися просунутися в бік Ізбицького, Тернової, Лиману та Рибалчиного. На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів проводив штурмові дії. Російські військові намагалися просунутися в напрямку Радьківки та Довгенького.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські військові завдали ракетного удару по Харкову ввечері 4 жовтня. Внаслідок атаки загинув 42-річний чоловік, який проїжджав неподалік місця влучання. Ще шестеро людей постраждали, серед них двоє поліцейських. У місті пошкоджені житлові будинки, кафе та автомобілі, а також нежитлові будівлі.

Також Новини.LIVE писали, що російські окупанти у ніч проти 4 жовтня атакували Ізюм Харківської області. За попередньою інформацією, противник застосував реактивні системи залпового вогню великого калібру. На щастя, люди не постраждали.

Харків Харківська область обстріли Новини Харкова загиблі постраждалі
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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