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Главная Харьков Удары РФ по Харьковщине: число жертв в Лозовой возросло

Удары РФ по Харьковщине: число жертв в Лозовой возросло

Ua ru
23 октября 2026 09:58
Удар БПЛА по Харькову и обстрелы области: жертвы атак ГСЧС Харьковской области
Спасатели тушат пожар в Лозовой. Фото: ГСЧС Харьковской области

Российские войска вновь атаковали Харьков и область. В Слободском районе города после удара беспилотника вспыхнул пожар. Кроме того, в Лозовой увеличилось число погибших в результате предыдущей атаки. За прошедшие сутки обстрелы охватили еще 12 населенных пунктов области, приведя к разрушению жилья, транспорта и гражданских объектов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Удар по Харькову

23 октября в Харькове российский беспилотник нанес удар по Слободскому району. В результате атаки вспыхнул пожар. На месте обстрела работают подразделения ГСЧС, которые ликвидируют последствия удара. Информацию о возможных пострадавших пока уточняют.

Увеличилось число погибших в Лозовой

В Лозовой число погибших в результате российской атаки возросло до трёх. В больнице скончалась ещё одна пострадавшая. Медики пытались спасти ей жизнь, однако полученные ранения оказались слишком тяжёлыми. Всего в результате удара по городу 34 человека получили ранения, а трое перенесли острую стрессовую реакцию. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Последствия обстрелов Харьковской области

За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и 12 населенных пунктов области. Под ударами оказались жилые дома, автомобили, медицинское учреждение, предприятия и другие гражданские объекты. В областном центре повреждены 15 автомобилей, два прицепа и железнодорожная инфраструктура. В Купянском районе разрушениям подверглись административное здание, гараж и автомобиль в Шевченково. В Зеленом Гае поврежден частный дом.

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В Изюмском районе российские удары повредили телятник в Бугаевке, комбайн в Вернополье, жилой дом в Барвинковом и частный дом в Изюме. В Харьковском районе поврежден автомобиль в Черкасской Лозовой. В Дергачах под удар попали грузовик и медицинское учреждение, а в Васищевом — складские помещения.

В Лозовой повреждены многоквартирный дом, торговые киоски и автомобили. В Чугуевском районе разрушениям подверглись частный дом и административное здание в Старом Салтове. В Мартовом повреждены жилой дом и хозяйственная постройка.

Погибшие и пострадавшие

По суточным данным, в результате российских обстрелов Харьковской области погибли три человека, ещё 46 пострадали, среди них — ребёнок. В Харькове ранена 47-летняя женщина. В Изюме пострадали две женщины в возрасте 46 и 22 лет, 60-летний мужчина и 13-летний мальчик. Еще одна 50-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию. На трассе Изюм — Славянск ранен 65-летний мужчина, а в Дергачах 56-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию.

Чем атаковали россияне

Для обстрелов Харькова и области российские войска применяли ракеты, реактивную систему залпового огня и беспилотники различных типов. За прошедшие сутки зафиксировано применение двух ракет, одной РСЗО, одного беспилотника типа "Герань-2", трёх дронов "Молния" и трёх FPV-дронов. Кроме того, россияне использовали ещё 126 беспилотников, тип которых в настоящее время устанавливается.

Эвакуация в Харьковской области

Несмотря на постоянные обстрелы, из опасных районов Харьковской области продолжают эвакуировать людей. За прошедшие сутки транзитный эвакуационный пункт в Лозовой принял 146 человек. Всего с начала его работы там зарегистрировали 65 951 человека.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки по всей линии фронта произошло 165 боевых столкновений. Российские войска продолжали наступательные действия, в частности в Харьковской области. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили 14 атак. Оккупанты пытались продвинуться вблизи Коваливки, Анищиного, Избицкого, Радьковки и Вильхуватки. На Купянском направлении российские войска один раз атаковали украинские позиции в районе Петропавловки.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 22 октября российские войска нанесли смертельный удар по селу Лимановка, расположенному в Лозовском районе Харьковской области. В результате этого вражеского обстрела погибла 42-летняя женщина. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили еще четверо человек. Среди пострадавших — двое несовершеннолетних мальчиков в возрасте 10 и 13 лет.

Также Новини.LIVE сообщали, что ночью и утром 22 октября российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками. Взрывы прогремели в трех районах города, повреждены жилые дома, автомобили и офисное здание. В результате утреннего удара пострадала 47-летняя женщина. На местах попаданий работают экстренные службы.

Харьков Харьковская область обстрелы Новости Харькова Олег Синегубов жертвы
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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