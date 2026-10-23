Рятувальники гасять пожежу у Лозовій. Фото: ДСНС Харківщини

Російські війська знову атакували Харків та область. У Слобідському районі міста після удару безпілотника спалахнула пожежа. Крім того, у Лозовій зросла кількість загиблих від попередньої атаки. За минулу добу обстріли охопили ще 12 населених пунктів області, залишивши руйнування житла, транспорту та цивільних об’єктів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Удар по Харкову

23 жовтня, у Харкові російський безпілотник вдарив по Слобідському району. Внаслідок атаки спалахнула пожежа. На місці обстрілу працюють підрозділи ДСНС, які ліквідовують наслідки удару. Інформацію про можливих постраждалих наразі уточнюють.

Зросла кількість загиблих у Лозовій

У Лозовій кількість загиблих внаслідок російської атаки зросла до трьох. У лікарні померла ще одна постраждала. Медики намагалися врятувати її життя, однак отримані поранення виявилися надто тяжкими. Загалом внаслідок удару по місту 34 людини зазнали поранень, а троє отримали гостру реакцію на стрес. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Наслідки обстрілів Харківщини

Протягом минулої доби російські війська атакували Харків та 12 населених пунктів області. Під ударами опинилися житлові будинки, автомобілі, медичний заклад, підприємства та інші цивільні об'єкти. В обласному центрі пошкоджено 15 автомобілів, два причепи та залізничну інфраструктуру. У Куп'янському районі руйнувань зазнали адміністративна будівля, гараж та автомобіль у Шевченковому. У Зеленому Гаю пошкоджено приватний будинок.

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В Ізюмському районі російські удари пошкодили телятник у Бугаївці, комбайн у Вірнопіллі, житловий будинок у Барвінковому та приватний будинок в Ізюмі. У Харківському районі пошкоджено автомобіль у Черкаській Лозовій. У Дергачах під удар потрапили вантажівка та медичний заклад, а у Васищевому — складські приміщення.

У Лозовій пошкоджено багатоквартирний будинок, торговельні кіоски та автомобілі. У Чугуївському районі руйнувань зазнали приватний будинок та адміністративна будівля у Старому Салтові. У Мартовому пошкоджено житловий будинок і господарську споруду.

Загиблі та постраждалі

За добовим зведенням, внаслідок російських обстрілів Харківщини загинули троє людей, ще 46 постраждали, серед них дитина. У Харкові поранено 47-річну жінку. В Ізюмі постраждали дві жінки віком 46 і 22 роки, 60-річний чоловік та 13-річний хлопчик. Ще одна 50-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес. На трасі Ізюм — Слов'янськ поранено 65-річного чоловіка, а в Дергачах 56-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Чим атакували росіяни

Для обстрілів Харкова та області російські війська застосовували ракети, реактивну систему залпового вогню та безпілотники різних типів. За минулу добу зафіксовано застосування двох ракет, однієї РСЗВ, одного безпілотника типу "Герань-2", трьох дронів "Молнія" та трьох FPV-дронів. Крім того, росіяни використали ще 126 безпілотників, тип яких наразі встановлюють.

Евакуація на Харківщині

Попри постійні обстріли, з небезпечних районів Харківської області продовжують евакуювати людей. За минулу добу транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 146 людей. Загалом від початку його роботи там зареєстрували 65 951 людину.

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби на всій лінії фронту відбулося 165 бойових зіткнень. Російські війська продовжували наступальні дії, зокрема на Харківщині. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили 14 атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу Ковалівки, Анищиного, Ізбицького, Радьківки та Вільхуватки. На Куп'янському напрямку російські війська один раз атакували українські позиції в районі Петропавлівки.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 22 жовтня, російські війська завдали смертельного удару по селу Лиманівка, що у Лозівському районі на Харківщині. Внаслідок цього ворожого обстрілу загинула 42-річна жінка. Окрім того, поранення різного ступеня тяжкості отримали ще четверо людей. Серед потерпілих є двоє неповнолітніх хлопчиків віком 10 та 13 років.

Також Новини.LIVE писали, що уночі та вранці 22 жовтня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками. Вибухи пролунали в трьох районах міста, пошкоджено житлові будинки, автомобілі та офісну будівлю. Унаслідок ранкового удару постраждала 47-річна жінка. На місцях влучань працюють екстрені служби.