Обстрелы Харьковской области: один погибший и 12 пострадавших за сутки

Пожар после удара по Харьковской области. Фото: Харьковская ОГА

За сутки российские войска нанесли удары по Харькову и десяти населенным пунктам области. В результате ударов погиб один человек, еще 12 человек получили ранения. Взрывы повредили жилые дома, транспорт, учреждения и другие гражданские объекты. Враг применял ракеты и дроны, а на фронте украинские военные отразили семь атак на двух направлениях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Последствия атак

В Харькове в результате российских ударов повреждены учебное заведение, пять многоквартирных домов, шесть автомобилей, нежилое и административное здания, а также кафе. В Харьковской области зафиксированы повреждения частных домов, автомобилей, магазина, автозаправочной станции, теплиц и автомобиля скорой медицинской помощи. В частности, в Изюме пострадали 15 частных домов, в Балаклее — теплицы, а в Золочеве — автомобиль скорой помощи.

Жертвы обстрелов

В Харькове погиб 42-летний мужчина. Ранения получили женщины в возрасте 28, 39 и 53 лет, а также мужчины 28 и 43 лет. Еще один 41-летний мужчина перенес острую стрессовую реакцию. В Золочеве получили травмы 62-летняя женщина и 45-летний мужчина. В Изюме ранены мужчины в возрасте 58 и 75 лет. В Боровой пострадали 65-летний мужчина и 71-летняя женщина.

Также медики оказали помощь 56-летнему мужчине, получившему ранение 3 октября в Русской Лозовой Дергачевской общины.

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Чем атаковали

Российские войска наносили удары по Шевченковскому, Киевскому и Индустриальному районам Харькова ракетами и беспилотниками. Всего по области враг применил три ракеты, одну РСЗО, семь БПЛА типа "Герань-2", два "Молния", девять FPV-дронов и еще 136 беспилотников, тип которых устанавливается.

Эвакуация людей

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 79 человек. Всего с начала работы там зарегистрировали 63 228 эвакуированных.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 177 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили шесть атак. Российские подразделения пытались продвинуться в районе Лимана и в направлении Гоптовки, Терновой и Захаровки. На Купянском направлении враг один раз пытался укрепить свои позиции, нанося удары в сторону Купянска-Вузлового.

Как сообщали Новини.LIVE, российские оккупанты в ночь на 4 октября атаковали Изюм Харьковской области. По предварительной информации, противник применил реактивные системы залпового огня крупного калибра. К счастью, люди не пострадали.

Также Новини.LIVE сообщали, что в течение субботы, 3 октября, российские военные нанесли несколько ударов по Харьковской области. Жертвами атак стали два человека. Еще один человек получил ранения. Повреждения получили дома и автомобили.