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Головна Харків Удари РФ по Харківщині: один загиблий та 12 постраждалих

Удари РФ по Харківщині: один загиблий та 12 постраждалих

Ua ru
5 жовтня 2026 09:58
Обстріли Харківщини: загиблий і 12 постраждалих за добу
Пожежа після удару по Харківщині. Фото: Харківська ОВА

Російські війська за добу атакували Харків і десять населених пунктів області. Унаслідок ударів загинув чоловік, ще 12 людей дістали поранення. Вибухи пошкодили житлові будинки, транспорт, заклади та інші цивільні об’єкти. Ворог застосовував ракети й дрони, а на фронті українські військові відбили сім атак на двох напрямках.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Наслідки атак

У Харкові внаслідок російських ударів пошкоджені навчальний заклад, п’ять багатоквартирних будинків, шість автомобілів, нежитлова та адміністративна будівлі, а також кафе. На Харківщині зафіксували пошкодження приватних будинків, автомобілів, магазину, автозаправної станції, теплиць та автомобіля екстреної медичної допомоги. Зокрема, в Ізюмі постраждали 15 приватних будинків, у Балаклії — теплиці, а в Золочеві — автомобіль швидкої допомоги.

Жертви обстрілів

У Харкові загинув 42-річний чоловік. Поранення отримали жінки віком 28, 39 і 53 роки, а також чоловіки 28 і 43 років. Ще один 41-річний чоловік дістав гостру реакцію на стрес. У Золочеві травмовані 62-річна жінка та 45-річний чоловік. В Ізюмі поранені чоловіки віком 58 і 75 років. У Боровій постраждали 65-річний чоловік і 71-річна жінка.

Також медики надали допомогу 56-річному чоловіку, який дістав поранення 3 жовтня у Руській Лозовій Дергачівської громади.

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Чим атакували

Російські війська били по Шевченківському, Київському та Індустріальному районах Харкова ракетами й безпілотниками. Загалом по області ворог застосував три ракети, один РСЗВ, сім БпЛА типу "Герань-2", два "Молнія", дев’ять FPV-дронів та ще 136 безпілотників, тип яких встановлюється.

Евакуація людей

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 79 людей. Загалом від початку роботи там зареєстрували 63 228 евакуйованих.

Ситуація на фронті

Упродовж минулої доби на фронті зафіксували 177 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили шість атак. Російські підрозділи намагалися просунутися біля Лиману та в напрямку Гоптівки, Тернової й Захарівки. На Куп’янському напрямку ворог один раз намагався покращити свої позиції, атакуючи в бік Куп’янська-Вузлового.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські окупанти у ніч проти 4 жовтня атакували Ізюм Харківської області. За попередньою інформацією, противник застосував реактивні системи залпового вогню великого калібру. На щастя, люди не постраждали.

Також Новини.LIVE писали, що упродовж суботи, 3 жовтня, російські військові завдали кількох ударів по Харківщині. Жертвами атак стали двоє людей. Ще одна людина зазнала поранень. Зазнали пошкоджень будинки та автомобілі.

Харків Харківська область обстріли Новини Харкова Олег Синєгубов
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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