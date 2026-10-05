Обстріли Харківщини: загиблий і 12 постраждалих за добу

Пожежа після удару по Харківщині. Фото: Харківська ОВА

Російські війська за добу атакували Харків і десять населених пунктів області. Унаслідок ударів загинув чоловік, ще 12 людей дістали поранення. Вибухи пошкодили житлові будинки, транспорт, заклади та інші цивільні об’єкти. Ворог застосовував ракети й дрони, а на фронті українські військові відбили сім атак на двох напрямках.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Наслідки атак

У Харкові внаслідок російських ударів пошкоджені навчальний заклад, п’ять багатоквартирних будинків, шість автомобілів, нежитлова та адміністративна будівлі, а також кафе. На Харківщині зафіксували пошкодження приватних будинків, автомобілів, магазину, автозаправної станції, теплиць та автомобіля екстреної медичної допомоги. Зокрема, в Ізюмі постраждали 15 приватних будинків, у Балаклії — теплиці, а в Золочеві — автомобіль швидкої допомоги.

Жертви обстрілів

У Харкові загинув 42-річний чоловік. Поранення отримали жінки віком 28, 39 і 53 роки, а також чоловіки 28 і 43 років. Ще один 41-річний чоловік дістав гостру реакцію на стрес. У Золочеві травмовані 62-річна жінка та 45-річний чоловік. В Ізюмі поранені чоловіки віком 58 і 75 років. У Боровій постраждали 65-річний чоловік і 71-річна жінка.

Також медики надали допомогу 56-річному чоловіку, який дістав поранення 3 жовтня у Руській Лозовій Дергачівської громади.

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Чим атакували

Російські війська били по Шевченківському, Київському та Індустріальному районах Харкова ракетами й безпілотниками. Загалом по області ворог застосував три ракети, один РСЗВ, сім БпЛА типу "Герань-2", два "Молнія", дев’ять FPV-дронів та ще 136 безпілотників, тип яких встановлюється.

Евакуація людей

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 79 людей. Загалом від початку роботи там зареєстрували 63 228 евакуйованих.

Ситуація на фронті

Упродовж минулої доби на фронті зафіксували 177 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили шість атак. Російські підрозділи намагалися просунутися біля Лиману та в напрямку Гоптівки, Тернової й Захарівки. На Куп’янському напрямку ворог один раз намагався покращити свої позиції, атакуючи в бік Куп’янська-Вузлового.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські окупанти у ніч проти 4 жовтня атакували Ізюм Харківської області. За попередньою інформацією, противник застосував реактивні системи залпового вогню великого калібру. На щастя, люди не постраждали.

Також Новини.LIVE писали, що упродовж суботи, 3 жовтня, російські військові завдали кількох ударів по Харківщині. Жертвами атак стали двоє людей. Ще одна людина зазнала поранень. Зазнали пошкоджень будинки та автомобілі.