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Главная Харьков Удары РФ по Харьковщине: за сутки пострадали 13 человек

Удары РФ по Харьковщине: за сутки пострадали 13 человек

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Дата публикации 12 августа 2026 09:51
Харьковская область: 13 пострадавших и 28 атак российских войск
Пожар после атаки. Фото: Харьковская ОВА

Российские войска вновь атаковали Харьков и населенные пункты области. За сутки в результате обстрелов пострадали 13 человек, среди них — 15-летний подросток. Под ударами оказались жилые дома, административные здания, магазины и другие гражданские объекты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Пострадали люди

В Харькове две женщины в возрасте 73 и 45 лет получили острую стрессовую реакцию. В Изюме ранения получили 34- и 60-летние мужчины и 37-летняя женщина. В поселке Шевченково пострадали 65-летняя женщина и 75-летний мужчина. В Песочине получили травмы трое мужчин — 55, 43 и 18 лет. Еще один 70-летний мужчина получил ранения в Великом Бурлуке. На трассе возле Иванчуковки ранение получил 15-летний юноша, а в Бахтине — 60-летний мужчина.

Кроме того, медики оказали помощь 50-летнему мужчине, пострадавшему в результате взрыва неизвестного предмета в Цаповке. Также помощь получила 65-летняя женщина, раненая 5 августа в Песках-Радьковских.

Последствия атак

В Харькове под ударом оказался Салтовский район. В Богодуховском районе пострадали частный дом, учебное заведение и автомобиль в Золочеве. В Купянском районе последствия зафиксировали в Шевченковом и Великом Бурлуке. Там были разрушены административные и нежилые здания, торговые павильоны. В Изюмском районе под удар попал мотоцикл в Бахтине.

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В Харьковской области также были повреждены грузовые автомобили и прицеп в Песочине. В Лозовском районе пострадали складское помещение и трактор в Безпальцевом.

Чем атаковала РФ

За сутки российские военные применили в области две ракеты, две реактивные системы залпового огня, один беспилотник "Герань-2", два «Молнии», шесть FPV-дронов и 46 БПЛА, тип которых устанавливается.

Эвакуация людей

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 304 человека. С начала его работы там зарегистрировали 51 690 человек.

Ситуация на фронте

Россия активизировала действия в направлении Харькова. За сутки на фронте зафиксировали 237 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили 13 атак. Российские силы пытались продвинуться в районе Лимана и Старицы, а также в направлении Хатнего, Колодезного, Охримовки и Водяного. На Купянском направлении враг совершил 15 наступательных действий в районах Загризово и Куриловки, а также в направлении Радьковки и Петропавловки.

Как сообщали Новини.LIVE, два российских дрона утром в понедельник, 3 августа, атаковали сельскохозяйственный объект на территории Волохово-Ярского старостинского округа Харьковской области, вызвав пожар на складах. Пострадавших в результате удара нет, на месте работают спасатели.

Также Новини.LIVE сообщали, что Россия вновь нанесла удар по почтовому терминалу в пригороде Харькова. Атака произошла утром 2 августа. На территории вспыхнул пожар, загорелись грузовики, контейнеры и оборудование. В результате удара погиб один человек.

Харьков Харьковская область обстрелы
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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