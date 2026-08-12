Харківщина: 13 постраждалих і 28 атак російських військ

Пожежа після атаки. Фото: Харківська ОВА

Російські війська знову атакували Харків та населені пункти області. За добу внаслідок обстрілів постраждали 13 людей, серед них 15-річний хлопець. Під ударами опинилися житлові будинки, адмінбудівлі, магазини та інші цивільні об’єкти.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Постраждали люди

У Харкові дві жінки віком 73 та 45 років отримали гостру реакцію на стрес. В Ізюмі поранень зазнали 34- та 60-річні чоловіки і 37-річна жінка. У селищі Шевченкове постраждали 65-річна жінка та 75-річний чоловік. У Пісочині травмувалися троє чоловіків — 55, 43 та 18 років. Ще один 70-річний чоловік зазнав поранень у Великому Бурлуку. На трасі біля Іванчуківки поранення отримав 15-річний хлопець, а в Бахтині — 60-річний чоловік.

Окремо медики допомогли 50-річному чоловіку, який постраждав через вибух невідомого предмета в Цапівці. Також допомогу отримала 65-річна жінка, поранена 5 серпня у Пісках-Радьківських.

Наслідки атак

У Харкові під ударом опинився Салтівський район. У Богодухівському районі постраждали приватний будинок, навчальний заклад та автомобіль у Золочеві. На Куп’янщині наслідки зафіксували у Шевченковому та Великому Бурлуку. Там зазнали руйнувань адміністративні й нежитлові будівлі, торговельні павільйони. В Ізюмському районі під удар потрапив мотоцикл у Бахтині.

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На Харківщині також зазнали руйнувань вантажні автомобілі та причіп у Пісочині. У Лозівському районі постраждали складське приміщення та трактор у Безпальцевому.

Чим атакувала РФ

За добу російські військові застосували по області дві ракети, дві реактивні системи залпового вогню, один безпілотник "Герань-2", два "Молнії", шість FPV-дронів та 46 БпЛА, тип яких встановлюють.

Евакуація людей

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 304 людини. Від початку його роботи там зареєстрували 51 690 людей.

Ситуація на фронті

Росія активізувалася на Харків. За добу на фронті зафіксували 237 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили 13 атак. Російські сили намагалися просунутися біля Лимана та Стариці, а також у напрямку Хатнього, Колодязного, Охрімівки й Водяного. На Куп’янському напрямку ворог здійснив 15 наступальних дій у районах Загризового та Курилівки, а також у напрямку Радьківки й Петропавлівки.

Як повідомляли Новини.LIVE, два російські дрони вранці у понеділок, 3 серпня, атакували сільськогосподарський об'єкт на території Волохово-Ярського старостинського округу Харківської області, спровокувавши пожежу на складах. Постраждалих унаслідок удару немає, на місці працюють рятувальники.

Також Новини.LIVE писали, що Росія знову вдарила по поштовому терміналу в передмісті Харкова. Атака сталася вранці 2 серпня. На території спалахнула пожежа, загорілися вантажівки, контейнери та обладнання. Внаслідок удару загинула одна людина.