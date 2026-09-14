Харьковская область под ударом: какие поезда задерживаются сегодня

Поезд на рельсах. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Российские войска вновь атаковали Харьков и область. В областном центре зафиксирован удар боевого дрона по Киевскому району, а в Осколе под ударом оказались гражданские объекты. Из-за мер безопасности также задерживаются пригородные и дальние поезда, следующие в Харьков или отправляющиеся из города. Пассажиров призывают следить за обновлениями.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укрзализныцю.

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Удар по Харькову

В Харькове российский боевой дрон атаковал Киевский район города. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов. В настоящее время информация о последствиях удара уточняется.

Атака на Оскол

В Осколе российские войска сбросили на село пять управляемых авиабомб. В результате атаки легкие ранения получила супружеская пара. По словам начальника Оскольской СВА Геннадия Загоруйко, российский удар также разрушил учебное заведение. Кроме того, повреждены как минимум 10 частных домовладений.

Какие поезда задерживаются

Из-за мер безопасности в Харьковской области задерживается ряд пригородных поездов:

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№6307 Харьков-Пассажирский — Мерчик — задержка 58 минут, поезд курсирует со станции Люботин-Западный;

№6516 Лозовая — Харьков-Пассажирский — задержка 1 час 27 минут, курсирует со станции Троичатое;

№6605 Харьков-Пассажирский — Граково — задержка 45 минут, курсирует со станции Скрипаи;

№6513 Харьков-Пассажирский — Лимановка — задержка 45 минут, отправляется со станции Беляевка.

Также задерживаются поезда дальнего следования. По данным сервиса «УЗ Веземо», по состоянию на 13:20:

№7/8 Харьков-Пасс. — Одесса-Главная — +5 часов 40 минут;

№93/94 Хелм — Харьков-Пасс. — +4 часа 58 минут;

№93/94 Харьков-Пасс. — Хелм — +3 часа 6 минут;

№721/722 Киев-Пасс. — Харьков-Пасс. — +1 час 36 минут;

№15/16 Черновцы — Харьков-Пасс. — +1 час 15 минут;

№17/18 Харьков-Пасс. — Ужгород — +58 минут;

№725/726 Харьков-Пасс. — Киев-Пасс. — +57 минут;

№63/64 Харьков-Пасс. — Перемышль — +47 минут.

Информация о задержках может меняться в зависимости от ситуации с безопасностью. Во время воздушных тревог, эвакуаций и объездов время в пути может увеличиваться. Пассажирам рекомендуется не ждать поезда на платформах во время воздушной тревоги, а перейти в укрытие или отойти на безопасное расстояние от железнодорожной инфраструктуры.

Как сообщали Новини.LIVE, российские оккупанты в пятницу, 11 сентября, атаковали Харьков дронами. Попадания зафиксированы в Киевском районе города. В результате обстрела есть погибший и раненые.

Также Новини.LIVE писали, что в Прудянке 19-летний парень подорвался на мине, которую россияне дистанционно разбросали с помощью дронов. Он ехал по поселку на велосипеде и наехал на взрывоопасный предмет. Несмотря на ранения, парень самостоятельно добрался до больницы.