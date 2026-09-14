Харківщина під ударом: які потяги затримуються сьогодні

Потяг на коліях. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Російські війська знову атакували Харків та область. В обласному центрі зафіксували удар бойового дрона по Київському району, а в Осколі під ударом опинилися цивільні об’єкти. Через безпекові заходи також затримуються приміські та далекі потяги, що прямують до Харкова або вирушають із міста. Пасажирів закликають стежити за оновленнями.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укрзалізницю.

Реклама

Удар по Харкову

У Харкові російський бойовий дрон атакував Київський район міста. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Наразі інформацію про наслідки удару уточнюють.

Атака на Оскіл

В Осколі російські війська скинули на село п’ять керованих авіабомб. Унаслідок атаки легких поранень зазнало подружжя. За словами начальника Оскільської СВА Геннадія Загоруйка, російський удар також зруйнував заклад освіти. Крім того, пошкоджені щонайменше 10 приватних домоволодінь.

Які потяги затримуються

Через безпекові заходи на Харківщині затримується низка приміських поїздів:

Читайте також:

№6307 Харків-Пасажирський — Мерчик — затримка 58 хвилин, поїзд курсує зі станції Люботин-Західний;

№6516 Лозова — Харків-Пасажирський — затримка 1 година 27 хвилин, курсує зі станції Трійчате;

№6605 Харків-Пасажирський — Гракове — затримка 45 хвилин, курсує зі станції Скрипаї;

№6513 Харків-Пасажирський — Лиманівка — затримка 45 хвилин, курсує зі станції Біляївка.

Також затримуються потяги далекого сполучення. За даними сервісу "УЗ Веземо", станом на 13:20:

№7/8 Харків-Пас. — Одеса-Головна — +5 годин 40 хвилин;

№93/94 Хелм — Харків-Пас. — +4 години 58 хвилин;

№93/94 Харків-Пас. — Хелм — +3 години 6 хвилин;

№721/722 Київ-Пас. — Харків-Пас. — +1 година 36 хвилин;

№15/16 Чернівці — Харків-Пас. — +1 година 15 хвилин;

№17/18 Харків-Пас. — Ужгород — +58 хвилин;

№725/726 Харків-Пас. — Київ-Пас. — +57 хвилин;

№63/64 Харків-Пас. — Перемишль — +47 хвилин.

Інформація про затримки може змінюватися залежно від безпекової ситуації. Під час повітряних тривог, евакуацій та об’їздів час може збільшуватися. Пасажирам радять не чекати потяги на платформах під час повітряної тривоги, а перейти в укриття або відійти на безпечну відстань від залізничної інфраструктури.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські окупанти у пʼятницю, 11 вересня, атакували Харків дронами. Влучання зафіксовано у Київському районі міста. Внаслідок обстрілу є загиблий та поранені.

Також Новини.LIVE писали, що у Прудянці 19-річний хлопець підірвався на міні, яку росіяни дистанційно розкидали за допомогою дронів. Він їхав селищем на велосипеді та наїхав на вибухонебезпечний предмет. Попри поранення, хлопець самостійно дістався лікарні.