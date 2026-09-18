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Главная Харьков Удары России по Харьковщине: вспыхнули масштабные пожары

Удары России по Харьковщине: вспыхнули масштабные пожары

Ua ru
18 сентября 2026 11:59
Обстрелы Харьковской области: пожары, пострадавшие и эвакуация
Спасатели расчищают завалы. Фото: ГСЧС Харьковской области

Утром российские войска дважды обстреляли поселок Шевченково Купянского района Харьковской области. В результате обстрелов загорелись складское здание и кафе. Пострадавших не было. В то же время за прошедшие сутки под обстрелами оказались Харьков и еще 10 населенных пунктов области.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Утренние удары

В результате утренних атак в Шевченковом возникли два пожара. Загорелась крыша складского здания сельскохозяйственного предприятия площадью 600 кв. м. Также огонь охватил крышу кафе площадью 50 кв. м. Пострадавших в результате этих ударов нет. На месте работали спасатели ГСЧС и офицер-спасатель общины. Работы проводились под угрозой повторных обстрелов.

Последствия атак

За прошедшие сутки российские войска наносили удары по Харькову и 10 населенным пунктам области. В Харькове повреждены торговый центр и автомобиль. В Богодуховском районе пострадали частные дома, хозяйственные постройки, сельхозтехника, энергосети и автомобиль скорой медицинской помощи в Золочеве. В Оришанке были разрушены четыре частных дома, а в Черноглазовке и Коробиных Иванах — по два дома.

В Изюмском районе повреждены шесть частных домов в Балаклее. В Харьковском районе пострадали два частных дома в Малой Даниловке и Лесном. В селе Кинне Лозовского района разрушению подверглось складское помещение.

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Пострадавшие от атак

В результате обстрелов за сутки пострадали четыре человека. В Харькове 65-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию. В селе Корбино Ивановской общины ранения получили 68-летний мужчина и женщина. В Балаклее 86-летняя женщина получила острую стрессовую реакцию.

Медики также оказали помощь женщинам 49 и 80 лет, получившим ранения 15 сентября в Изюме. Кроме того, помощь получил 48-летний мужчина, раненный 12 сентября в Вильхуватской общине.

Чем атаковали

В Харьковской области российские войска применяли различные виды вооружения. За сутки зафиксировано:

  • 9 управляемых авиационных бомб;
  • 3 беспилотника типа "Молния";
  • 8 FPV-дронов;
  • 26 беспилотников, тип которых устанавливается.

Харьков россияне атаковали беспилотниками. Под ударами оказались Основянский и Киевский районы города.

Эвакуация населения

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за прошедшие сутки принял 256 человек. Всего с начала работы там зарегистрировали 60 406 эвакуированных.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 230 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили 14 атак. Российские войска пытались продвинуться в направлении Малой Вовчей, Бугаевки, Казачьей Лопани, Лимана, Прилипки, Терновой, Караичного, Потихонова, Рыбалчиного и Захаровки. На Купянском направлении российские войска трижды пытались укрепить свои позиции. Штурмовые действия велись в направлении Петропавловки и Кившаревки.

Как сообщали Новини.LIVE, российские оккупанты в пятницу, 11 сентября, атаковали Харьков дронами. Попадания зафиксированы в Киевском районе города. В результате обстрела есть погибший и раненые.

Также Новини.LIVE писали, что в Прудянке 19-летний парень подорвался на мине, которую россияне дистанционно разбросали с помощью дронов. Он ехал по поселку на велосипеде и наехал на взрывоопасный предмет. Несмотря на ранения, парень самостоятельно добрался до больницы.

Харьков Харьковская область обстрелы Новости Харькова Олег Синегубов атака
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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