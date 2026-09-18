Обстріли Харківщини: пожежі, постраждалі та евакуація

Рятувальники розбирають завали. Фото: ДСНС Харківщини

Російські війська вранці двічі атакували селище Шевченкове Куп’янського району Харківщини. Через удари загорілися складська будівля та кафе. Обійшлося без постраждалих. Водночас за минулу добу під обстрілами опинилися Харків і ще 10 населених пунктів області.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Ранкові удари

Унаслідок ранкових атак у Шевченковому виникли дві пожежі. Загорівся дах складської будівлі сільськогосподарського підприємства на площі 600 кв. м. Також вогонь охопив дах кафе площею 50 кв. м. Постраждалих унаслідок цих ударів немає. На місці працювали рятувальники ДСНС та офіцер-рятувальник громади. Роботи проводили під загрозою повторних обстрілів.

Наслідки атак

Протягом минулої доби російські війська били по Харкову та 10 населених пунктах області. У Харкові пошкоджено торговий центр і автомобіль. У Богодухівському районі постраждали приватні будинки, господарські споруди, сільгосптехніка, енергомережі та автомобіль екстреної медичної допомоги в Золочеві. У Орішанці зазнали руйнувань чотири приватні будинки, а в Чорноглазівці та Коробиних Іванах — по два будинки.

В Ізюмському районі пошкоджено шість приватних будинків у Балаклії. У Харківському районі постраждали два приватні будинки в Малій Данилівці та Лісному. У селі Кінне Лозівського району руйнувань зазнало складське приміщення.

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Постраждалі від атак

Внаслідок обстрілів за добу постраждали четверо людей. У Харкові 65-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. У селі Корбині Івани Богодухівської громади поранень зазнали 68-річні чоловік і жінка. У Балаклії 86-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес.

Медики також допомогли жінкам 49 і 80 років, які зазнали поранень 15 вересня в Ізюмі. Крім того, допомогу отримав 48-річний чоловік, поранений 12 вересня у Вільхуватській громаді.

Чим атакували

По Харківщині російські війська застосовували різні види озброєння. За добу зафіксовано:

9 керованих авіаційних бомб;

3 безпілотники типу "Молнія";

8 FPV-дронів;

26 безпілотників, тип яких встановлюється.

Харків росіяни атакували безпілотниками. Під ударами опинилися Основ’янський та Київський райони міста.

Евакуація населення

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за минулу добу прийняв 256 людей. Загалом від початку роботи там зареєстрували 60 406 евакуйованих.

Ситуація на фронті

За минулу добу в Україні зафіксували 230 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили 14 атак. Російські війська намагалися просунутися в напрямку Малої Вовчої, Бугаївки, Козачої Лопані, Лимана, Приліпки, Тернової, Караїчного, Потихонового, Рибалчиного та Захарівки. На Куп’янському напрямку російські війська тричі намагалися покращити свої позиції. Штурмові дії відбувалися в напрямку Петропавлівки та Ківшарівки.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські окупанти у пʼятницю, 11 вересня, атакували Харків дронами. Влучання зафіксовано у Київському районі міста. Внаслідок обстрілу є загиблий та поранені.

Також Новини.LIVE писали, що у Прудянці 19-річний хлопець підірвався на міні, яку росіяни дистанційно розкидали за допомогою дронів. Він їхав селищем на велосипеді та наїхав на вибухонебезпечний предмет. Попри поранення, хлопець самостійно дістався лікарні.