Место взрыва мины на дороге. Фото: Андрей Алексеев/Facebook

В Харьковской области даже дороги, защищенные антидроновыми сетками, могут представлять опасность для водителей. Российские военные способны не только атаковать транспорт с воздуха, но и дистанционно минировать маршруты. Предсказать, где и когда возникнет угроза, практически невозможно. Поэтому перевозчикам и гражданским лицам рекомендуют внимательно выбирать маршрут.

Об этом сообщил начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области Андрей Алексеев, передает Новини.LIVE.

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Опасность на дорогах

В Харьковской области перевозчики и логистические компании всё чаще интересуются безопасностью автомобильных маршрутов. Особое беспокойство вызывают дороги, где уже были удары российских FPV-дронов или установлены антидроновые сетки. Однако даже такая защита не гарантирует, что транспорт сможет проехать безопасно.

По словам Андрея Алексеева, предсказать действия российских военных практически невозможно. Опасность на конкретном участке может резко возрасти, если оккупанты решат атаковать транспорт или перерезать логистический маршрут.

"А там, где уже установлены АДЗ, угроза не просто возможна, она уже существует!!! Пусть даже минимальная. Также нужно понимать, что степень угрозы оценить просто нереально, если это не район, где ведутся интенсивные боевые действия, конечно же", — отметил Андрей Алексеев.

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Отдельную опасность представляет дистанционное минирование. Российские беспилотники могут оставлять взрывоопасные предметы даже на дорогах, которые уже покрыты защитными сетками. Поэтому наличие антидроновой защиты не означает, что маршрут безопасен.

Что советуют водителям

В Службе восстановления и развития инфраструктуры Харьковской области не могут официально подтвердить безопасность той или иной дороги. У ведомства нет всей необходимой информации об угрозах. Кроме того, на данный момент нет установленного порядка ограничения движения по таким маршрутам, а разработка соответствующих правил не входит в полномочия Службы. Андрей Алексеев также сообщил, что учреждение не всегда информируют об установке антидроновых сеток другими организациями даже на дорогах, за которые оно отвечает.

Поэтому чиновник советует водителям по возможности выбирать более безопасные маршруты, даже если дорога займет больше времени. Особенно это касается гражданского транспорта, который передвигается в прифронтовых районах.

"Лично моя рекомендация — двигаться исключительно по безопасным маршрутам, конечно же, если такая возможность есть и нет острой необходимости. Берегите себя и своих близких и не забывайте, что зачастую вражеским пилотам наплевать, бить ли по военному транспорту или по гражданскому автомобилю с детьми!!!" — подчеркнул Андрей Алексеев.

Он подчеркнул, что это его личная рекомендация, а не официальное решение о запрете движения. Окончательный выбор маршрута остается за водителями.

Атаки на автомобили

В Харьковской области российские военные продолжают атаковать гражданский транспорт. 18 октября под удары беспилотников попали два автомобиля в Чугуевском и Купянском районах. В результате атак пострадали четыре человека, трое из которых получили ранения. Первый удар произошел около 08:30 на дороге Великий Бурлук — Новая Александровка. Российский дрон поразил микроавтобус Volkswagen T4. Ранение получил 49-летний мужчина, а у 55-летней женщины медики зафиксировали острую стрессовую реакцию.

Примерно в 09:30 оккупанты атаковали FPV-дроном автомобиль ВАЗ 2121 в Старом Салтове. Пострадала супружеская пара — 58-летний мужчина и его 55-летняя жена. Оба получили лёгкие ранения, однако от госпитализации отказались. По информации Харьковской областной прокуратуры, по обоим случаям начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска атаковали Харьков утром 16 октября. Под ударом оказались железнодорожная и энергетическая инфраструктура, а также один из крупнейших рынков города. В результате атаки погибли два человека, ещё 19 получили ранения. Из-за повреждения энергетического объекта без света остались 180 тысяч абонентов.

Также Новини.LIVE сообщали, что 19 октября российские войска нанесли удар беспилотником по центральному парку в Новой Водолаге в Харьковской области. В момент атаки там находилось много людей, в том числе семьи с детьми. В результате удара погибли шесть человек, среди них трое детей.