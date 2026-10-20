Місце підриву міни на дорозі. Фото: Андрій Алєксєєв/facebook

На Харківщині навіть захищені антидроновими сітками дороги можуть становити небезпеку для водіїв. Російські військові здатні не лише атакувати транспорт із повітря, а й дистанційно мінувати маршрути. Передбачити, де і коли виникне загроза, практично неможливо. Тому перевізникам і цивільним радять уважно обирати шлях.

Про це повідомив начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області Андрій Алексєєв, передає Новини.LIVE.

Реклама

Небезпека на дорогах

На Харківщині перевізники та логістичні компанії дедалі частіше цікавляться безпекою автомобільних маршрутів. Особливе занепокоєння викликають дороги, де вже були удари російських FPV-дронів або встановлені антидронові сітки. Однак навіть такий захист не гарантує, що транспорт зможе проїхати безпечно.

За словами Андрія Алексєєва, передбачити дії російських військових практично неможливо. Небезпека на конкретній ділянці може різко зрости, якщо окупанти вирішать атакувати транспорт або перерізати логістичний маршрут.

Реклама

"А там, де вже влаштовано АДЗ, загроза не просто можлива, вона вже є!!! Нехай навіть мізерна. Також потрібно розуміти, що ступінь загрози оцінити просто нереально, якщо це не район, де йдуть інтенсивні бойові дії, звичайно ж", — зазначив Андрій Алексєєв.

Читайте також:

Окрему небезпеку становить дистанційне мінування. Російські безпілотники можуть залишати вибухонебезпечні предмети навіть на дорогах, які вже вкриті захисними сітками. Тому наявність антидронового захисту не означає, що маршрут безпечний.

Реклама

Що радять водіям

У Службі відновлення та розвитку інфраструктури Харківської області не можуть офіційно підтвердити безпечність тієї чи іншої дороги. Установа не має всієї необхідної інформації про загрози. Крім того, наразі немає встановленого порядку обмеження руху такими маршрутами, а розробка відповідних правил не належить до повноважень Служби. Андрій Алексєєв також повідомив, що установу не завжди інформують про встановлення антидронових сіток іншими організаціями навіть на дорогах, за які вона відповідає.

Тому посадовець радить водіям за можливості обирати безпечніші напрямки, навіть якщо дорога займе більше часу. Особливо це стосується цивільного транспорту, який пересувається прифронтовими районами.

Реклама

"Особисто моя рекомендація — рухатися виключно безпечними напрямками, звісно ж, якщо така можливість є і немає нагальної потреби. Бережіть себе і своїх близьких і не забувайте, що часто ворожим пілотам начхати, бити по військовому транспорту чи по цивільному авто з дітьми!!!" — наголосив Андрій Алексєєв.

Він підкреслив, що це його особиста рекомендація, а не офіційне рішення про заборону руху. Остаточний вибір маршруту залишається за водіями.

Реклама

Атаки на автомобілі

На Харківщині російські військові продовжують атакувати цивільний транспорт. 18 жовтня під удари безпілотників потрапили два автомобілі у Чугуївському та Куп'янському районах. Унаслідок атак постраждали четверо людей, троє з яких дістали поранення. Перший удар стався близько 08:30 на дорозі Великий Бурлук — Нова Олександрівка. Російський дрон влучив у мікроавтобус Volkswagen T4. Поранення дістав 49-річний чоловік, а у 55-річної жінки медики зафіксували гостру реакцію на стрес.

Приблизно о 09:30 окупанти атакували FPV-дроном автомобіль ВАЗ 2121 у Старому Салтові. Постраждало подружжя — 58-річний чоловік та його 55-річна дружина. Обоє дістали легкі поранення, однак від госпіталізації відмовилися. За інформацією Харківської обласної прокуратури, за обома випадками розпочали розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни.

Реклама

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська атакували Харків вранці 16 жовтня. Під ударом опинилися залізнична та енергетична інфраструктура, а також один із найбільших ринків міста. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще 19 дістали поранення. Через пошкодження енергетичного об’єкта без світла залишилися 180 тисяч абонентів.

Також Новини.LIVE писали, що 19 жовтня, російські війська завдали удару безпілотником по центральному парку в Новій Водолазі на Харківщині. У момент атаки там перебувало багато людей, зокрема родини з дітьми. Внаслідок удару загинули шестеро людей, серед них троє дітей.