Уклонист сдавал позиции своего подразделения - приговор суда

Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

Уклонист, которого шесть раз ловили на границе, после мобилизации сдавал российским захватчикам позиции своего подразделения. Суд признал виновным мужчину в государственной измене.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Мужчина сдавал россиянам позиции своего подразделения

Отмечается, что в январе-апреле 2024 года мужчина шесть раз пытался пересечь границу Украины в направлении Молдовы. Однако ему это не удавалось, ведь каждый раз его ловили пограничники. За попытки незаконно выехать из Украины мужчина шесть раз был привлечен к административной ответственности. После последнего случая беглеца мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины.

В суде фигурант рассказал, что познакомился в интернете с представителем российской армии Нарбаевым. Во время общения российский оккупант обещал обвиняемому помочь выехать за границу и за это хотел выполнения конкретных задач по сбору и проверке информации. Следовательно, мужчина передавал места дислокации своего же подразделения.

В августе прошлого года мужчина в течение девяти дней направил врагу девять голосовых сообщений. Обвиняемый начал свою противоправную деятельность в Черновицкой области, где находился в командировке, и прекратил в городе Харькове.

Детали дела и решение суда

По данным суда, мужчина информировал о месте пребывания военнослужащих ВСУ и транспортного средства вместимостью на 200 пассажиров, амуниции и другого имущества, необходимого для ведения боевых действий на территории Сумской области Украины и Курской области РФ. А также о пункте постоянной дислокации в городе Черновцы.

Кроме того, фигурант дела информировал о случаях нарушений отдельными военнослужащими правил уставов ВСУ и пребывания военных по конкретным координатам.

Мужчина рассказал, что в августе 2024 года находился в Харькове на лечении и трижды выполнял такие задачи. Последний раз в Харькове поехал проверять местонахождение воинской части противовоздушной обороны.

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину и рассмотрение дела ограничилось его допросом. Он подтвердил, что осознавал преступность своих действий, но сказал, что выполнял их, оправдывая отсутствием вреда.

Учитывая все вышеупомянутые факты, мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что во Львове женщина предложила мужчине сделать "белый билет", чтобы он мог выехать из Украины — за это ее судили.

В то же время в Полтавской области мужчина уклонился от военного призыва из-за того, что был возмущен поведением представителей ТЦК и СП.