Ухилянт здавав позиції свого підрозділу — вирок суду

Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

Ухилянт, якого шість разів ловили на кордоні, після мобілізації здавав російським загарбникам позиції свого підрозділу. Суд визнав винним чоловіка у державній зраді.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Чоловік здавав росіянам позиції свого підрозділу

Зазначається, що у січні-квітні 2024 року чоловік шість разів намагався перетнути кордон України в напрямку Молдови. Однак йому це не вдавалося, адже щоразу його ловили прикордонники. За спроби незаконно виїхати з України чоловік шість разів був притягнутий до адміністративної відповідальності. Після останнього випадку втікача мобілізували до лав Збройних сил України.

У суді фігурант розповів, що познайомився в інтернеті з представником російської армії Нарбаєвим. Під час спілкування російський окупант обіцяв обвинуваченому допомогти виїхати за кордон і за це хотів виконання конкретних завдань щодо збору та перевірки інформації. Відтак, чоловік передавав місця дислокації свого ж підрозділу.

У серпні минулого року чоловік протягом девʼяти днів надіслав ворогу девʼять голосових повідомлень.Обвинувачений розпочав свою протиправну діяльність у Чернівецькій області, де перебував у відрядженні, та припинив у місті Харкові.

Деталі справи та рішення суду

За даними суду, чоловік інформував про місце перебування військовослужбовців ЗСУ і транспортного засобу місткістю на 200 пасажирів, амуніції та іншого майна, необхідного для ведення бойових дій на території Сумської області України та Курської області РФ. А також про пункт постійної дислокації в місті Чернівці.

Крім того, фігурант справи інформував про випадки порушень окремими військовослужбовцями правил статутів ЗСУ і перебування військових за конкретними координатами.

Чоловік розповів, що у серпні 2024 року перебував у Харкові на лікуванні й тричі виконував такі завдання. Востаннє у Харкові поїхав перевіряти місцеперебування військової частини протиповітряної оборони.

Під час судового засідання чоловік визнав свою провину і розгляд справи обмежився його допитом. Він підтвердив, що усвідомлював злочинність своїх дій, але сказав, що виконував їх, виправдовуючи відсутністю шкоди.

З огляду на всі вищезазначені факти, чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Львові жінка запропонувала чоловіку зробити "білий квиток", щоб він міг виїхати з України — за це її судили.

Водночас у Полтавській області чоловік ухилився від військового призову через те, що був обурений поведінкою представників ТЦК та СП.