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Украинские бойцы ликвидировали врага и его технику на Купянщине — видео

26 июля 2024 23:14
Валерия Барановская - редактор
Война в Украине — ББС "Небесная Мара" 43 ОМБр уничтожил россиян и их технику в Харьковской области
Ликвидация оккупантов в Харьковской области. Фото: скриншот с видео
Валерия Барановская - редактор

Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов и их технику на территории Украины. Батальон ударных беспилотных авиационных комплексов "Небесна Мара" из состава 43 омбр поделился видео ликвидации врага.

Видео опубликовал бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель" в Telegram в пятницу, 26 июля.

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Батальон ударных беспилотных авиационных комплексов "Небесна Мара" из состава 43 ОМБр показали видео, где военные уничтожают захватчиков и вражескую технику на Купянщине.

"Купьянщина. ББС "Небесна Мара" 43 ОМБр проводит денацификацию оккупантов, уничтожая живую силу и технику врага", — говорится в сообщении.

Напомним, бойцы подразделения БпЛА "Грифон" 501 отдельного батальона морской пехоты показали кадры уничтожения вражеской пехоты.

Также мы писали, что десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Тор" во временно оккупированном Донецке. Военные поразили цель с помощью HIMARS.

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