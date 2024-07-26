Война в Украине — ББС "Небесная Мара" 43 ОМБр уничтожил россиян и их технику в Харьковской области

Ликвидация оккупантов в Харьковской области. Фото: скриншот с видео

Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов и их технику на территории Украины. Батальон ударных беспилотных авиационных комплексов "Небесна Мара" из состава 43 омбр поделился видео ликвидации врага.

Видео опубликовал бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель" в Telegram в пятницу, 26 июля.

Читайте также:

Ликвидация захватчиков в Харьковской области

Батальон ударных беспилотных авиационных комплексов "Небесна Мара" из состава 43 ОМБр показали видео, где военные уничтожают захватчиков и вражескую технику на Купянщине.

"Купьянщина. ББС "Небесна Мара" 43 ОМБр проводит денацификацию оккупантов, уничтожая живую силу и технику врага", — говорится в сообщении.

Напомним, бойцы подразделения БпЛА "Грифон" 501 отдельного батальона морской пехоты показали кадры уничтожения вражеской пехоты.

Также мы писали, что десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Тор" во временно оккупированном Донецке. Военные поразили цель с помощью HIMARS.