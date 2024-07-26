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Українські бійці ліквідували ворога та його техніку на Куп'янщині — відео

26 липня 2024 23:14
Валерія Барановська - редактор
Війна в Україні — ББС "Небесна Мара" 43 ОМБр знищив росіян та їх техніку на Харківщині
Ліквідація окупантів на Харківщині. Фото: скриншот із відео
Валерія Барановська - редактор

Українські військові продовжують знищувати окупантів та їхню техніку на території України. Батальйон ударних безпілотних авіаційних комплексів "Небесна Мара" зі складу 43 ОМБр поділився відео ліквідації ворога.

Відео опублікував бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель" у Telegram у п'ятницю, 26 липня.

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Батальйон ударних безпілотних авіаційних комплексів "Небесна Мара" зі складу 43 ОМБр показали відео, де військові знищують загарбників та ворожу техніку на Куп'янщині.

"Куп'янщина. ББС "Небесна Мара" 43 ОМБр проводить денацифікацію окупантів, знищуючи живу силу та техніку ворога", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, бійці підрозділу БпЛА "Грифон" 501 окремого батальйону морської піхоти показали кадри знищення ворожої піхоти.

Також ми писали, що десантники 79 окремої десантно-штурмової бригади знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Тор" у тимчасово окупованому Донецьку. Військові уразили ціль за допомогою HIMARS. 

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