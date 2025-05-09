Украинские бойцы деоккупировали лесной массив в Харьковской области

Украинский военный. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

На днях украинские военнослужащие деоккупировали лесной массив в Харьковской области. Россияне называли эту территорию "Берлином".

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Контроль над несколькими квадратными километрами местности к северу от населенного пункта Липцы восстановили бойцы 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины "Хортица", 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко и другие подразделения Сил обороны Украины.

Боевые действия за эту местность продолжались около шести месяцев. В течение этого периода враг потерял в этом районе 1 500 человек, среди которых как убитые, так и раненые, а также несколько сотен единиц различного вооружения и военной техники.

"Восстановление контроля над указанной территорией позволило отдалить линию боевого столкновения от Харькова и укрепить оборону всей области", — говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что ситуацию на Покровском направлении, которое является одним из самых горячих участков фронта, удалось стабилизировать. ВСУ кое-где перехватили тактическую инициативу у врага.

Также мы сообщали, что Александр Сырский провел видеоконференцию с председателем Военного комитета Европейского Союза генералом Робертом Бригером. Во время общения стороны обсудили ситуацию на поле боя в Украине.