Украинские бойцы деоккупировали лесной массив в Харьковской области

Украинские военные освободили "Берлин" на Харьковщине
На днях украинские военнослужащие деоккупировали лесной массив в Харьковской области. Россияне называли эту территорию "Берлином".
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Освобождение лесного массива
Контроль над несколькими квадратными километрами местности к северу от населенного пункта Липцы восстановили бойцы 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины "Хортица", 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко и другие подразделения Сил обороны Украины.
Боевые действия за эту местность продолжались около шести месяцев. В течение этого периода враг потерял в этом районе 1 500 человек, среди которых как убитые, так и раненые, а также несколько сотен единиц различного вооружения и военной техники.
"Восстановление контроля над указанной территорией позволило отдалить линию боевого столкновения от Харькова и укрепить оборону всей области", — говорится в сообщении Генштаба.
Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что ситуацию на Покровском направлении, которое является одним из самых горячих участков фронта, удалось стабилизировать. ВСУ кое-где перехватили тактическую инициативу у врага.
Также мы сообщали, что Александр Сырский провел видеоконференцию с председателем Военного комитета Европейского Союза генералом Робертом Бригером. Во время общения стороны обсудили ситуацию на поле боя в Украине.
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