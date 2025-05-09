Українські бійці деокупували лісовий масив у Харківській області

Український військовий. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Днями українські військовослужбовці деокупували лісовий масив у Харківській області. Росіяни називали цю територію "Берліном".

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Реклама

Читайте також:

Звільнення лісового масиву

Контроль над кількома квадратними кілометрами місцевості на північ від населеного пункту Липці відновили бійці 13-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України "Хортиця", 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка й інші підрозділи Сил оборони України.

Бойові дії за цю місцевість тривали близько шістьох місяців. Упродовж цього періоду ворог втратив у цьому районі 1 500 людей, серед яких як убиті, так і поранені, а також кілька сотень одиниць різного озброєння й військової техніки.

"Відновлення контролю над зазначеною територією дало змогу віддалити лінію бойового зіткнення від Харкова та зміцнити оборону всієї області", — йдеться в повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ситуацію на Покровському напрямку, який є однією з найгарячіших ділянок фронту, вдалося стабілізувати. ЗСУ подекуди перехопили тактичну ініціативу у ворога.

Також ми повідомляли, що Олександр Сирський провів відеоконференцію з головою Військового комітету Європейського Союзу генералом Робертом Брігером. Під час спілкування сторони обговорили ситуацію на полі бою в Україні.