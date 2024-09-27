Украинские военные уничтожают оккупантов и их технику FPV-дронами — видео ударов

Российский "Урал". Фото: скриншот с видео

Украинские военные ежедневно уничтожают большое количество российских оккупантов и их технику. Они показали, как FPV-дронами били по врагу.

Видео опубликовала оперативно-тактическая группировка "Харьков" в Telegram в пятницу, 27 сентября.

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Уничтожение оккупантов и их техники

На видео достижения экипажей группы Crazy Cats стрелкового батальона на Харьковском направлении.

Сначала пилот FPV ликвидировал оккупанта, который заблудился в поле. После этого воины ударили по вражескому танку, который с посадки обстреливал украинские позиции. Однако ему удалось убежать, оставляя за собой огонь.

"Грузовик "Урал" первый дрон-камикадзе атаковал в лоб, а второй — сбоку, когда авто уже было обездвижено. Как вдруг началось фаер-шоу: горящая машина, похоже, сама покатилась со взрывным "салютом". Ехала долго (видео сокращено), и это за невероятное зрелище!" — говорится в сообщении.

Напомним, спецназовцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины полностью освободили территорию Волчанского агрегатного завода. Во время зачистки в плен попали 20 оккупантов.

Также на одном из самых горячих направлений фронта бойцы 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго устроили оккупантам адское фаер-шоу. По захватчикам ударили из воздуха, превратив вражеский транспорт в факелы.