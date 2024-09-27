Українські військові знищують окупантів і їх техніку FPV-дронами — відео ударів

Російський "Урал". Фото: скриншот з відео

Українські військові щодня знищують велику кількість російських окупантів та їхню техніку. Вони показали, як FPV-дронами били по ворогу.

Відео опублікувала оперативно-тактичне угруповання "Харків" у Telegram у п'ятницю, 27 вересня.

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Знищення окупантів та їхньої техніки

На відео здобутки екіпажів групи Crazy Cats стрілецького батальйону на Харківському напрямку.

Спочатку пілот FPV ліквідував окупанта, який заблукав у полі. Після цього воїни вдарили по ворожому танку, що з посадки обстрілював українські позиції. Однак йому вдалося втекти, лишаючи за собою вогонь.

"Вантажівку "Урал" перший дрон-камікадзе атакував в лоб, а другий — збоку, коли авто вже було знерухомлене. Як раптом почалося фаєр-шоу: палаюча машина, схоже, сама покотилася із вибуховим "салютом". Їхала довго (відео скорочено), і це за неймовірне видовище!" — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу. Під час зачистки в полон потрапили 20 окупантів.

Також на одному з найгарячіших напрямків фронту бійці 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго влаштували окупантам пекельне фаєршоу. По загарбниках вдарили з повітря, перетворивши ворожий транспорт на факели.