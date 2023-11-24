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Укрзализныця запустила первый в мире Food Train — рейс поезда-кухни по Харьковшине

24 ноября 2023 16:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
‚ Укрзализныця запустила первый в мире Food Train — рейс поезда-кухни по Харьковшине
Повара фасуют пищу для людей. Фото: Новини.LIVE
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В День Благодарения стартовал первый рейс поезда-кухни от Укрзализныци, в рамках социального проекта, совместно реализуемого с Фондом Говарда Баффета. Этот поезд не только перевозит пассажиров из Киева в Харьков и Изюм, но и поражает своей способностью производить 10 тысяч порций еды в день в автономном режиме. О создании поезда-кухни и его первом рейсе — читайте в материале Новини.LIVE.

Первый рейс

На своем первом рейсе поезд-кухня продемонстрировала свою уникальную способность производить разнообразные блюда для разных нужд. Все пассажиры имели возможность наслаждаться традиционными блюдами Дня Благодарения, среди которых запеченная индейка и тыквенный пирог.

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"Это стало символическим выбором для благодарности тем, кто работает тяжело, особенно работникам Укрзализныци, полиции, медикам, и тем, кто нуждается в еде в это тяжелое время. Фонд Говарда Баффета, финансировавший проект, позволил соединить традиции и неотложную потребность в помощи", – раскрыла Юлия Стефанюк, почему именно в День Благодарения решили запустить поезд-кухню.

Раздача еды для людей. Фото: Новини.LIVE

От идеи до реальности за 9 месяцев

Только месяц назад "Укрзализныця" завершила создание первого в мире уникального поезда-кухни, который имеет мощности для производства около 10 тысяч порций еды в день в автономном режиме.

"Этот проект от идеи до реализации занял всего 9 месяцев. Строительство было сложным, но благодаря команде профессионалов мы воплотили идею в реальность", — делится Юлия Стефанюк, представитель Фонда Говарда Баффета.

Технически поезд может самостоятельно работать в течение 5-7 дней и готовить разные блюда, от супов до мясных блюд.

Food Train на станции "Харьков-Пассажирский". Фото: Новини.LIVE

Шесть Вагонов, Шесть Функций

Этот кулинарный и социальный эксперимент состоит из шести вагонов, каждый из которых выполняет свою функцию:

  • Генераторный вагон: Снабжает электроэнергией весь поезд и имеет свою заправочную станцию для дальнейшей работы в автономном режиме.
  • Вагон-холодильник Здесь находится морозильная камера для хранения свежих продуктов.
  • Вагон с холодной кухней: Предназначен для предварительной обработки продуктов.
  • Вагон с горячей кухней Здесь готовят финальные блюда.
  • Вагон для персонала: Комфортное помещение для отдыха с душем и стиральной машиной.
  • Багажный вагон: Содержит 27 000 литров воды и фильтрационные и насосные станции.

Food Train может работать автономно в течение 5-7 дней, а его оборудование позволяет готовить разнообразные блюда, такие как супы, каши, салаты, мясо и другие. Все приготовленные блюда легко транспортируются благодаря специальным термобоксам, расположенным внутри поезда. Это обеспечивает удобный и эффективный транспорт готовой пищи от поезда-кухни до конечного потребителя.

Команда, которая накормит всех

Команда шеф-повара Алексея Шпионова начала как группа, оказывающая гуманитарную помощь, но со временем их усилия переросли во что-то большее. Они стали не просто поварами, а героями, приносящими тепло и вкус в трудные времена.

"Моя команда работает вместе с 24 февраля по сей день. Мы готовили для тех, кто нуждался в пище, и это длилось более года, более пяти тысяч порций в день. Условия были сложные, но мы верили в то, что делаем", – рассказывает шеф кухни.

Повара фасуют пищу для людей. Фото: Новини.LIVE

При этом для изготовления такого количества порций нужно только 14 поваров и 7 железнодорожников для поддержки операционной деятельности поезда.

Шеф-повар Алексей Шпионов также подчеркнул важность использования местных продуктов. В частности, индейка которой угощали людей из Киевской области.

"Мы готовим из локальных продуктов, чтобы поддержать местный бизнес. Это не только вкусно, но и поддерживает экономику наших местных фермеров и производителей", — говорит повар.

Шеф-повар Алексей Шпионов выносит индейку людям. Фото: Новини.LIVE

Ожидается, что в декабре к одному из рейсов присоединится и соучредитель проекта Говард Баффет. По его словам, он вместе с командой Food Train предложит еду всем украинцам вдоль линии фронта.

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