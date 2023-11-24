​​​​​​​Укрзалізниця запустила перший у світі Food Train — рейс поїзда-кухні по Харківшині

Кухарі фасують їжу для людей. Фото: Новини.LIVE

У День Подяки стартував перший рейс поїзда-кухні від Укрзалізниці, в рамках соціального проєкту, спільно реалізованого з Фондом Говарда Баффета. Цей потяг не лише перевозить пасажирів із Києва до Харкова та Ізюма, але й вражає своєю здатністю виготовляти 10 тисяч порцій їжі на день в автономному режимі. Про створення поїзда-кухні та його перший рейс — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

Перший рейс

На своєму першому рейсі поїзд-кухня продемонструвала свою унікальну здатність виробляти різноманітні страви для різних потреб. Всі пасажири мали можливість насолоджуватися традиційними стравами Дня Подяки, серед яких запечена індичка та гарбузовий пиріг.

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"Це стало символічним вибором для подяки тим, хто працює важко, особливо працівникам Укрзалізниці, поліції, медикам, і тим, хто потребує їжі в цей важкий час. Фонд Говарда Баффета, який фінансував проєкт, дозволив поєднати традиції та невідкладну потребу в допомозі", — розкрила Юлія Стефанюк, чому саме в День Подяки вирішили запустити поїзд-кухню.

Роздача їжі для людей. Фото: Новини.LIVE

Від ідеї до реальності за 9 місяців

Лише місяць тому "Укрзалізниця" завершила створення першого у світі унікального поїзда-кухні, який має потужності для виробництва приблизно 10 тисяч порцій їжі на день в автономному режимі.

"Цей проект від ідеї до реалізації зайняв лише 9 місяців. Будівництво було складним, але завдяки команді професіоналів, ми втілили ідею в реальність", — ділиться Юлія Стефанюк, представник Фонду Говарда Баффета.

Технічно поїзд може самостійно працювати протягом 5-7 днів та готувати різні страви, від супів до м'ясних страв.

Food Train на станції "Харків-Пасажирський". Фото: Новини.LIVE

Шість Вагонів, Шість Функцій

Цей кулінарний та соціальний експеримент складається з шести вагонів, кожен з яких виконує свою функцію:

Генераторний вагон: Забезпечує електроенергією весь потяг та має свою заправну станцію для подальшої роботи в автономному режимі.

Вагон-холодильник: Тут знаходиться морозильна камера для зберігання свіжих продуктів.

Вагон з холодною кухнею: Призначений для попередньої обробки продуктів.

Вагон з гарячою кухнею: Тут готують фінальні страви.

Вагон для персоналу: Комфортне приміщення для відпочинку із душем та пральною машиною.

Багажний вагон: Містить 27 000 літрів води та фільтраційні та насосні станції.

Food Train може працювати автономно протягом 5-7 днів, а його обладнання дозволяє приготовлювати різноманітні страви, такі як супи, каші, салати, м'ясо та інші. Усі приготовані страви легко транспортуються завдяки спеціальним термобоксам, які розташовані всередині поїзда. Це забезпечує зручний та ефективний транспорт готової їжі від поїзда-кухні до кінцевого споживача.

Команда, яка нагодує усіх

Команда шеф-кухара Олексія Шпіонова розпочала як група, що надає гуманітарну допомогу, але з часом їхні зусилля переросли в щось більше. Вони стали не просто кухарями, а героями, які приносять тепло і смак у важкі часи.

"Моя команда працює разом із 24 лютого до цього дня. Ми готували для тих, хто потребував їжі, і це тривало більше року, більше п'яти тисяч порцій на день. Умови були складні, але ми вірили в те, що робимо", — розповідає шеф-кухні.

Кухарі фасують їжу для людей. Фото: Новини.LIVE

При цьому для виготовлення такої кількості порцій треба лише 14 кухарів та 7 залізничників для підтримки операційної діяльності поїзда.

Шеф-кухар Олексій Шпіонов також підкреслює важливість використання місцевих продуктів. Зокрема, індичка якою пригощали людей з Києвської області.

"Ми готуємо з локальних продуктів, щоб підтримати місцевий бізнес. Це не лише смачно, але й підтримує економіку наших місцевих фермерів та виробників", — каже кухар.

Шеф-кухар Олексій Шпіонов виносить індичку людям. Фото: Новини.LIVE

Очікується, що у грудні до одного із рейсів приєднається і співзасновник проєкту Говард Баффет. За його словами, він разом із командою Food Train запропонує їжу всім українцям уздовж лінії фронту.