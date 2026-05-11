Харьков Успешная операция нацгвардии на Харьковщине: потери врага

Дата публикации 11 мая 2026 13:40
Уничтоженный Волчанск. Фото иллюстративное: libkos

Украинские подразделения провели локальные ударно-поисковые действия на фланге Волчанска, что на Харьковщине. Операции продолжались в течение апреля и мая силами 23 штурмового полка НГУ в составе бригады "Хартия". Они были направлены на выявление и зачистку позиций противника. В результате удалось улучшить тактическое положение Сил обороны на этом участке фронта.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук, передает Новини.LIVE.

Фланг Волчанска

Бои и поисковые действия происходили на левом фланге Волчанска, что в Харьковской области. Подразделения смогли зайти в глубину обороны противника и выявить ряд укреплений. Часть позиций была уничтожена или зачищена во время операций. Это позволило ослабить вражескую оборону на направлении.

"Бойцы зашли в глубину обороны противника на левом фланге Волчанска. Они зачистили ротный опорный пункт и обнаружили блиндажи. Все эти позиции были уничтожены или зачищены во время действий", — отметил Руслан Музычук.

Тактический результат

В результате локальных действий украинские подразделения смогли стабилизировать ситуацию на отдельных участках фронта. Враг потерял возможность свободно передвигаться и накапливать силы. Такие операции затрудняют планирование новых атак. Эффект достигается постепенно, но системно.

"На этом направлении противник длительное время не имеет успехов. Это связано с выявлением его позиций, уничтожением логистики и точечными действиями наших подразделений. Такие операции проводятся постоянно и дают ощутимый результат", — отметил Руслан Музычук.

Локальные действия

Такие ударно-поисковые операции не являются масштабными наступлениями. Они проводятся регулярно и часто остаются вне публичного внимания. В то же время именно они влияют на общую ситуацию на фронте. Военные подчеркивают их важность для сдерживания противника.

"Такие ударно-поисковые действия не являются масштабными операциями, но они проводятся регулярно. Они не позволяют противнику расширять серую зону и накапливать силы. Это важная часть ежедневной работы подразделений", — отметил Руслан Музычук.

Наступление на Харьковщине

Российские войска не смогли закрепиться в Купянске на Харьковщине, несмотря на попытки зайти в город через Голубовку. Украинские военные отмечают, что полноценного присутствия противника в населенном пункте нет. Вражеские группы, которые пытались действовать в городе, потеряли возможность расширить контроль и были выбиты. В то же время ситуация на направлении остается напряженной, но контролируемой Силами обороны.

Как сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, российские попытки продвижения в районе Купянска не дали результата, в частности из-за эффективных действий украинских подразделений. Наибольшая активность противника фиксируется с востока и севера от города, а также в районе реки Оскол, где сохраняются потенциальные угрозы для украинских позиций.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 11 мая российские войска атаковали поселок Золочев дронами. По словам начальника общины Виктора Коваленко, один из беспилотников попал в дом культуры. Из-за удара здание получило повреждения. Еще два удара пришлись по частному сектору — изуродованы жилой дом, два гаража и электросети.

Также Новини.LIVE писали, что вечером в субботу, 9 мая, российский дрон попал в девятиэтажный дом в Индустриальном районе Харькова. Пострадали три человека. В частности, получил острую реакцию на стресс восьмилетний мальчик.

Харьковская область Вовчанск НГУ
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
