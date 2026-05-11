Успішна операція нацгвардії на Харківщині: втрати ворога

Знищений Вовчанськ.

Українські підрозділи провели локальні ударно-пошукові дії на фланзі Вовчанська, що на Харківщині. Операції тривали впродовж квітня та травня силами 23 штурмового полку НГУ у складі бригади "Хартія". Вони були спрямовані на виявлення та зачистку позицій противника. У результаті вдалося покращити тактичне положення Сил оборони на цій ділянці фронту.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Національної гвардії України Руслан Музичук, передає Новини.LIVE.

Фланг Вовчанська

Бої та пошукові дії відбувалися на лівому фланзі Вовчанська, що на Харківщині. Підрозділи змогли зайти в глибину оборони противника та виявити низку укріплень. Частину позицій було знищено або зачищено під час операцій. Це дозволило послабити ворожу оборону на напрямку.

"Бійці зайшли в глибину оборони противника на лівому фланзі Вовчанська. Вони зачистили ротний опорний пункт і виявили бліндажі. Усі ці позиції були знищені або зачищені під час дій", — зазначив Руслан Музичук.

Тактичний результат

У результаті локальних дій українські підрозділи змогли стабілізувати ситуацію на окремих ділянках фронту. Ворог втратив можливість вільно пересуватися та накопичувати сили. Такі операції ускладнюють планування нових атак. Ефект досягається поступово, але системно.

"На цьому напрямку противник тривалий час не має успіхів. Це пов’язано з виявленням його позицій, знищенням логістики та точковими діями наших підрозділів. Такі операції проводяться постійно і дають відчутний результат", — зазначив Руслан Музичук.

Локальні дії

Такі ударно-пошукові операції не є масштабними наступами. Вони проводяться регулярно й часто залишаються поза публічною увагою. Водночас саме вони впливають на загальну ситуацію на фронті. Військові підкреслюють їхню важливість для стримування противника.

"Такі ударно-пошукові дії не є масштабними операціями, але вони проводяться регулярно. Вони не дозволяють противнику розширювати сіру зону та накопичувати сили. Це важлива частина щоденної роботи підрозділів", — зазначив Руслан Музичук.

Наступ на Харківщині

Російські війська не змогли закріпитися в Куп’янську на Харківщині, попри спроби зайти в місто через Голубівку. Українські військові зазначають, що повноцінної присутності противника в населеному пункті немає. Ворожі групи, які намагалися діяти в місті, втратили можливість розширити контроль і були вибиті. Водночас ситуація на напрямку залишається напруженою, але контрольованою Силами оборони.

Як повідомив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов, російські спроби просування в районі Куп’янська не дали результату, зокрема через ефективні дії українських підрозділів. Найбільша активність противника фіксується зі сходу та півночі від міста, а також у районі річки Оскіл, де зберігаються потенційні загрози для українських позицій.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 11 травня російські війська атакували селище Золочів дронами. За словами начальника громади Віктора Коваленка, один із безпілотників влучив у будинок культури. Через удар будівля зазнала пошкоджень. Ще два удари припали по приватному сектору — понівечені житловий будинок, два гаражі та електромережі.

Також Новини.LIVE писали, що ввечері в суботу, 9 травня, російський дрон влучив у дев'ятиповерховий будинок в Індустріальному районі Харкова. Постраждали троє людей. Зокрема, зазнав гострої реакції на стрес восьмирічний хлопчик.