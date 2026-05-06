Утренний удар по Харькову: первые фото и видео последствий

Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Харьковщины

В Харькове утром, 6 мая, произошел удар беспилотника по жилому району. В результате взрыва повреждены дома и возник пожар. Пострадали две женщины. Спасатели быстро ликвидировали последствия атаки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Удар по городу

Около 06:55 российский беспилотник, предварительно типа "Герань-2", попал в Новобаварском районе Харькова. Взрыв произошел рядом с частным домом, после чего загорелся пожар. Огонь охватил около 120 квадратных метров.

Спасатели на крыше бужинка. Фото: ГСЧС Харьковской области

Также повреждены соседние жилые дома. На месте работали спасатели, медики, правоохранители и психологи.

Огнеборец тушит пожар. Фото: ГСЧС Харьковской области

Пострадавшие и последствия

Две женщины получили острую реакцию на стресс. Им оказали необходимую помощь на месте. Информации о тяжелых ранениях не поступало. Пожар оперативно потушили, территорию обследовали экстренные службы. Все последствия удара фиксируют как военное преступление.

Читайте также:

Поврежденный дом. Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители вместе с прокуратурой документируют обстоятельства атаки для дальнейшего расследования.

Спасатели на месте попадания. Фото: Харьковская областная прокуратура

Последствия удара. Фото: Харьковская областная прокуратура

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 5 мая российские войска ударили ракетами и дронами по Харькову и области. Есть погибший и несколько пострадавших. В городе повреждены здания и транспорт. Все обстоятельства атак еще устанавливаются.

Также Новини.LIVE писали, что днем, 4 мая, российские войска ударили ракетой по гражданской инфраструктуре Мерефы, что в Харьковской области. В результате атаки есть погибшие и раненые. Спасатели и медики продолжают работать на месте.