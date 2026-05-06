Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Утренний удар по Харькову: первые фото и видео последствий

Утренний удар по Харькову: первые фото и видео последствий

Ua ru
Дата публикации 6 мая 2026 12:15
Утренний удар по Харькову: первые фото и видео последствий
Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Харьковщины

В Харькове утром, 6 мая, произошел удар беспилотника по жилому району. В результате взрыва повреждены дома и возник пожар. Пострадали две женщины. Спасатели быстро ликвидировали последствия атаки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Удар по городу

Около 06:55 российский беспилотник, предварительно типа "Герань-2", попал в Новобаварском районе Харькова. Взрыв произошел рядом с частным домом, после чего загорелся пожар. Огонь охватил около 120 квадратных метров.

Обстріл Харкова 6 травня
Спасатели на крыше бужинка. Фото: ГСЧС Харьковской области

Также повреждены соседние жилые дома. На месте работали спасатели, медики, правоохранители и психологи.

Обстріл Харкова 6 травня
Огнеборец тушит пожар. Фото: ГСЧС Харьковской области

Пострадавшие и последствия

Две женщины получили острую реакцию на стресс. Им оказали необходимую помощь на месте. Информации о тяжелых ранениях не поступало. Пожар оперативно потушили, территорию обследовали экстренные службы. Все последствия удара фиксируют как военное преступление.

Читайте также:
Обстріл Харкова 6 травня
Поврежденный дом. Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители вместе с прокуратурой документируют обстоятельства атаки для дальнейшего расследования.

Обстріл Харкова 6 травня
Спасатели на месте попадания. Фото: Харьковская областная прокуратура
Обстріл Харкова 6 травня
Последствия удара. Фото: Харьковская областная прокуратура

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 5 мая российские войска ударили ракетами и дронами по Харькову и области. Есть погибший и несколько пострадавших. В городе повреждены здания и транспорт. Все обстоятельства атак еще устанавливаются.

Также Новини.LIVE писали, что днем, 4 мая, российские войска ударили ракетой по гражданской инфраструктуре Мерефы, что в Харьковской области. В результате атаки есть погибшие и раненые. Спасатели и медики продолжают работать на месте.

Харьков обстрелы фото
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации