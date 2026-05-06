Головна Харків Ранковий удар по Харкову: перші фото та відео наслідків

Ранковий удар по Харкову: перші фото та відео наслідків

Дата публікації: 6 травня 2026 12:15
Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС Харківщини

У Харкові вранці, 6 травня, стався удар безпілотника по житловому району. Внаслідок вибуху пошкоджено будинки та виникла пожежа. Постраждали двоє жінок. Рятувальники швидко ліквідували наслідки атаки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Удар по місту

Близько 06:55 російський безпілотник, попередньо типу "Герань-2", влучив у Новобаварському районі Харкова. Вибух стався поруч із приватним будинком, після чого зайнялася пожежа. Вогонь охопив близько 120 квадратних метрів.

Рятувальники на даху бужинку. Фото: ДСНС Харківщини

Також пошкоджені сусідні житлові будинки. На місці працювали рятувальники, медики, правоохоронці та психологи.

Вогнеборець гасить пожежу. Фото: ДСНС Харківщини

Постраждалі та наслідки

Дві жінки зазнали гострої реакції на стрес. Їм надали необхідну допомогу на місці. Інформації про тяжкі поранення не надходило. Пожежу оперативно загасили, територію обстежили екстрені служби. Усі наслідки удару фіксують як воєнний злочин.

Пошкоджений будинок. Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці разом із прокуратурою документують обставини атаки для подальшого розслідування.

Рятувальники на місці влучання. Фото: Харківська обласна прокуратура
Наслідки удару. Фото: Харківська обласна прокуратура

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 5 травня російські війська вдарили ракетами та дронами по Харкову й області. Є загиблий і кілька постраждалих. У місті пошкоджені будівлі та транспорт. Усі обставини атак ще встановлюють.

Також Новини.LIVE писали, що удень, 4 травня, російські війська вдарили ракетою по цивільній інфраструктурі Мерефи, що на Харківщині. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. Рятувальники і медики продовжують працювати на місці.

Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Долженко Катерина
